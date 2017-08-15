Ракетными успехами корейцы могут быть обязаны советскому двигателю

Он или его детали могли попасть в КНДР с Украины, считает западный эксперт

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Ракеты с украинским акцентом Фотохроника ТАСС

Жидкостные реактивные двигатели (ЖРД) для успешно испытанных в этом году северокорейских баллистических ракет «Хвасон-12» и «Хвасон-14» могли быть сделаны на основе советского двигателя РД-250, пишет в своем исследовании эксперт американо-британского Международного института стратегических исследований (IISS) Майкл Эллеман. Этот двигатель, его части, документация или имеющие отношение к его производству инженеры могли недавно попасть в КНДР из России или с Украины. РД-250 разработан в начале 1960-х гг. ОКБ-456 (ныне российское НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко) и производился в Днепропетровске (ныне Днепр) на заводе «Южмаш», где использовался в выпускавшейся там же ракете Р-36 (известна под западным обозначением Satan).