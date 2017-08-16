Порошенко поручил расследовать поставку ракетных двигателей в КНДР за три дня

Президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать информацию, опубликованную на этой неделе в The New York Times, о поставках с Украины в КНДР ракетных двигателей.

«Поручил безотлагательно, под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины [Александра Турчинова] и с привлечением межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное" провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней», - написал Порошенко на официальных страницах в Facebook и Twitter.

Президент подчеркнул, что Украина дорожит репутацией надежного партнера в сфере защиты и нераспространения ракетно-космических технологий и добросовестно соблюдает режим нераспространения ядерного оружия. Какими абсурдными ни выглядели бы обвинения Украины, «как ответственные партнеры, мы должны внимательно проверить опубликованную изданием The New York Times информацию о якобы поставках ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северную Корею».

«Убежден, что это позволит точно подтвердить надуманность предположений об "украинском следе" в северокорейской баллистической истории и, вероятно, локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка», - написал Порошенко. В своем втором посте президент Украины написал, что «поручил пригласить авторов статьи на Украину для встречи с украинскими партнерами, которых подвели под безосновательные подозрения».

14 августа The New York Times со ссылкой на выводы эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана написала, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР ракетного двигателя РД-250. Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП «Южмаш», которое, как пишет NYT, «оставалось одним из основных производителей ракет для России даже после обретения Украиной независимости».

На «Южмаше» предположения NYT решительно отвергли, расценив их как попытку очернить предприятие. Турчинов увидел в распространении этой информации руку российских спецслужб, а руководитель государственного космического агентства Украины Юрий Радченко предположил, что Россия могла отправить в КНДР двигатели РД-250 из старых ракет «Циклон-2» и «Циклон-3».

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что северокорейские ракетчики не смогли бы самостоятельно скопировать украинские двигатели без оригиналов или детальных чертежей, а также без «украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке». Разведка США, напротив, считает, что КНДР уже способна производить собственные ракетные двигатели большой тяги, сообщило сегодня агентство Reuters.