Рогозин обвинил Украину в контрабанде ракетных двигателей в КНДР

Северная Корея не могла скопировать советские ракетные двигатели для своих новых баллистических ракет, таким образом, Украина виновата в контрабанде стратегических материалов или технологий, заявил вице-премьер, куратор ВПК России Дмитрий Рогозин. Так он ответил на заявление генерального конструктора КБ «Южное» Александра Дегтярева о том, что КНДР могла самостоятельно построить двигатель по образцу.

«Что значит «копии двигателей»? Это же не картина или скульптура. Для того чтобы изготовить «копию», надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. Так или иначе речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих международных запретов», - написал Рогозин в своем Twitter.

И. о. Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко сегодня обвинил Россию в распространении информации о передаче Киевом КНДР ракетных технологий. «Я считаю, что высокая степень вероятности, что это выступление в прессе может быть инспирировано нашими «друзьями» из России. Поскольку они заинтересованы в том, чтобы понизить рейтинг нашей страны, которая заявляет о своих амбициях в тех проектах, где мы участвуем», - цитировало Радченко «РИА Новости — Украина». Накануне в том же смысле высказался секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Жидкостные реактивные двигатели для успешно испытанных в этом году северокорейских баллистических ракет «Хвасон-12» и «Хвасон-14» могли быть сделаны на основе советского двигателя РД-250, написала накануне The New York Times со ссылкой на исследование эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана. РД-250 разработан в начале 1960-х гг. ОКБ-456 (ныне российское НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко) и производился в Днепропетровске (ныне Днепр) на заводе «Южмаш», где использовался в выпускавшейся там же ракете Р-36. Наиболее вероятным источником технологий эксперт назвал украинский завод «Южмаш».