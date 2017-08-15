Генеральный конструктор КБ «Южное» объяснил появление ракетного двигателя в КНДР

Генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев (разработка межконтинентальных баллистических ракет) считает, что КНДР, скорее, скопировала советские ракетные двигатели по образцам, чем получила их с украинского предприятия «Южмаш». Об этом он рассказал украинскому сайту «Страна.ua». «Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Поэтому я не знаю, может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать», – сказал Дегтярев.

Так он ответил на вчерашнюю статью в The New York Times, связавшую последние ракетные успехи Северной Кореи с тайным вывозом старых советских двигателей РД-250 с Украины или из России. Саму публикацию Дегтярев счел «выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя».

Жидкостные реактивные двигатели (ЖРД) для успешно испытанных в этом году северокорейских баллистических ракет «Хвасон-12» и «Хвасон-14» могли быть сделаны на основе советского двигателя РД-250, писал в своем исследовании эксперт американо-британского Международного института стратегических исследований (IISS) Майкл Эллеман. РД-250 разработан в начале 1960-х гг. ОКБ-456 (ныне российское НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко) и производился в Днепропетровске (ныне Днепр) на заводе «Южмаш», где использовался в выпускавшейся там же ракете Р-36.

«Южмаш» отверг все подобные обвинения, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал мнение о причастности Украины к поставке ЖРД в КНДР антиукраинской кампанией, спровоцированной «российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах».