Руководитель Госкосмоса Украины: украинские ракетные двигатели могли попасть в КНДР через Россию

В России сейчас находится от 7 до 20 ракет «Циклон-2» и «Циклон-3» с произведенными на Украине ракетными двигателями РД-250, которые, по оценке The New York Times, могли попасть в КНДР и использоваться в ее ракетной программе. Как сообщает «Цензор.НЕТ», это «Укринформу» заявил и. о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко. Он сослался на имеющуюся документацию и подтвердил, что поступившие в Россию двигатели были поставлены вместе с ракетами для российской космической программы. Он не исключил, что уже из России эти двигатели могли быть поставлены кому угодно, «учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи».

Сейчас у Украины нет возможности производить и поставлять соответствующие двигатели, добавил Радченко.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, который 15 августа заявил, что северокорейские ракетчики не смогли самостоятельно скопировать украинские двигатели без их оригиналов или детальных чертежей, а также без «украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке», 16 августа сказал, что лично он не располагает данными о том, что ракетные технологии могли попасть в КНДР с Украины. «Но уж больно странно выглядят все эти объяснения украинских коллег о том, что, возможно, в руки северокорейцев попали копии двигателей», - добавил он. Как передает ТАСС, он также прокомментировал заявление представителя американской разведки о том, что КНДР могла собственными силами создать двигатели для ракет, не полагаясь на импортную продукцию. «Что же вы говорили совершенно другое, почему вы раньше утверждали, что создать такие двигатели на технологической основе бедной страны, коей является КНДР, невозможно? Или испугались за своих украинских марионеток? По-моему, ситуация выглядит очень опасно: если это так, то речь может идти о нарушении Украиной всех существующих международный ограничений на поставку ракетных технологий», - добавил он.