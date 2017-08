Разведка США: Пхеньян способен изготавливать ракетные двигатели без импортных технологий

Северная Корея может производить ракетные двигатели самостоятельно, не пользуясь импортными технологиями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в разведслужбах США. «У нас есть основания полагать, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей», - приводит агентство слова своего собеседника.

Ранее The New York Times сообщила, что КНДР использует для своих баллистических ракет аналог советского двигателя РД-250, а наиболее вероятным источником технологий назвала украинский «Южмаш». При этом издание ссылалось на эксперта лондонского International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана. Собеседник агентства не привел доводов в пользу этой версии.

Представители украинской стороны заявили, что никогда не передавали Северной Корее подобных технологий. На «Южмаше» подчеркнули, что не производят баллистические ракеты военного назначения с 1991 г. Генконструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев высказывал предположение о том, что КНДР могла скопировать украинский двигатель. Курирующий российский ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что создание аналогов было бы невозможно без украинских специалистов.

Другой сотрудник американских спецслужб предположил, что создание модификации RD-250 могло быть делом рук наемных иностранных ученых или северокорейцев, получивших образование в России или в других местах.