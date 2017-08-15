Госдеп: США серьезно относятся к данным о поставках двигателей с Украины в КНДР

Власти США серьезно относятся к сообщениям о поставках ракетных двигателей с Украины в КНДР. С таким заявлением выступила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

«Разумеется, мы знаем об этих сообщениях. Это вопрос, который мы воспримем очень серьезно, если такой случай был», — сказала она на брифинге.

Ранее New York Times написала, что КНДР могла через черный рынок получить двигатели для баллистических ракет, изготовленные на украинском предприятии «Южмаш». Издание ссылалось на засекреченные оценки американских спецслужб и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана.