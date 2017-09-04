Ассанж прогнозирует отставку Трампа в случае отказа от торговли с Китаем

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предрек отставку президента США Дональда Трампа, если тот решится заблокировать торговлю с Китаем. Ранее Трамп в ответ на ядерное испытание КНДР обещал разорвать торговые связи со всеми, кто ведет дела с Северной Кореей. «90% торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в $650 млрд, то будет немедленно смещен», – написал Ассанж на своей странице в Twitter.

В середине августа Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру изучить возможные нарушения интеллектуальных прав американских компаний со стороны Китая. Об этом было заявлено на фоне недовольства Вашингтона политикой Пекина в отношении КНДР. На предварительное исследование вопроса отводится год, после чего в зависимости от сделанных выводов Вашингтон может запустить процедуру официального расследования, которая приведет к ужесточению торговых правил в отношении его крупнейшего торгового партнера. Не исключено введение пошлин на отдельные китайские товары. Чиновники Белого дома полагают, что объем хищения интеллектуальной собственности Китаем может достигать $600 млрд.