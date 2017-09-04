Трамп заявил о готовности США использовать ядерное оружие против КНДР

Дональд Трамп выразил готовность использовать ядерное оружие против КНДР Ahn Young-joon / AP

Президент США Дональд Трамп выразил готовность использовать ядерное оружие против КНДР, после того как Пхеньян объявил об испытании водородного боезаряда для межконтинентальных баллистических ракет, пишет Reuters.

Он провел заседание совета национальной безопасности США для обсуждения сложившейся на Корейском полуострове ситуации. После заседания глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил журналистам, что США «не стремятся к полному уничтожению какой-либо страны, в частности Северной Кореи», но у Вашингтона «есть много вариантов, как это сделать».

Трамп, ранее обещавший применить к Пхеньяну «огонь и ярость» в случае угрозы от КНДР, на вопрос журналиста о планах атаковать Северную Корею ответил: «Посмотрим», передает Associated Press. В своем Twitter он писал, что «Северная Корея – нация изгоев, которая стала большой угрозой и помехой для Китая, который пытается помочь, но с небольшим успехом».

В воскресенье президент США также провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о готовности применить ядерное оружие против КНДР в случае необходимости, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Трамп подтвердил обязательство защищать континентальную часть США, другие американские территории «и союзников с применением полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей», имеющихся в распоряжении Вашингтона, сообщили в пресс-службе.

Также Трамп и Абэ осудили «провокационные действия» КНДР и подтвердили «оборонные обязательства» двух стран друг перед другом.

В воскресенье утром КНДР провела очередное подземное испытание ядерного оружия. В Китае было зафиксировано и повторное, более слабое землетрясение в районе северокорейского полигона, которое могло быть вызвано обвалом пород после самого взрыва. Накануне по телевидению КНДР прошел сюжет о демонстрации термоядерного устройства лидеру страны Ким Чен Ыну, а после взрыва Пхеньян официально сообщил об успешном испытании водородной бомбы – боеголовки для ракеты.