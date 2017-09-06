Рынки не испугались водородной бомбы КНДР

К политическим рискам они привыкли, а от катастрофы не захеджируешься

Статья опубликована в № 4401 от 06.09.2017 под заголовком: Биржи не разбомбить

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Биржи не разбомбить Andy Wong / AP

Торги на фондовом рынке США после выходного в понедельник начались снижением. К 18.00 мск Dow Jones терял 0,7%, S&P 500 и NASDAQ – по 0,5%. Панъевропейский индекс Stoxx-600 прибавлял 0,1%, японский Nikkei снизился на 0,6%, корейский KOSPI – на 0,13%.

В ночь на воскресенье КНДР провела испытание водородного боезаряда. США обещают новые санкции, президент Дональд Трамп готов поставить Южной Корее вооружение на «много миллиардов долларов». Президент России Владимир Путин уверен, что санкции бесполезны: в КНДР «траву будут есть, но не откажутся от [ядерной] программы».

«Реакция оказалась короткой и сдержанной, – сказал FT директор по глобальным инвестициям Credit Suisse Майкл Стробэк, – если военного конфликта удастся избежать, общее влияние на рынок будет ограниченным».

Но инвесторы хеджируют риски, и спрос на защитные активы растет. С начала недели золото подорожало на 0,8% до $1334,58 за тройскую унцию, швейцарский франк к доллару – на 0,6%.

По словам трейдеров, за последние два года рынки привыкли к политическим рискам. «Последние события показывают, что не стоит следить за ними слишком пристально, – они быстро рассасываются», – цитирует Reuters стратега ING Петра Крпату. «Учесть возможность удара по крупному городу в Азии или США было бы большой задачей, и рынки пока не готовы воспринять это серьезно», – отмечает экономист Pantheon Macro-economics Фрейя Бимиш. История показывает, что захеджироваться от масштабной катастрофы невозможно. За последнюю неделю октября 1962 г., в самую острую фазу карибского кризиса, Dow Jones потерял менее 1%, пишет WSJ, зато в ноябре прибавил более 10%. Сильнее рынок реагирует на события, влияющие на всех. В ноябре 1973 г. во время нефтяного эмбарго Dow Jones потерял 14%.

Рубль на Московской бирже с начала недели укрепился на 0,2% до 57,38 руб./$ и 68,4 руб./евро (на 18.30 мск). Индекс ММВБ снизился на 0,3% до 2004,02.

События в КНДР недолго будут влиять на российский рынок, уверена экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: сейчас курс рубля больше зависит от внутренних причин, в частности от ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ 15 сентября. Основной же риск представляют новые санкции США, полагает гендиректор УК «Спутник – управление активами» Александр Лосев.