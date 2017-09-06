Постпред США при ООН Хейли может сменить Тиллерсона на посту госсекретаря

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли может сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на правительственные источники.

«На прошлой неделе пошли очень серьезные слухи, что он уходит и она займет должность», - сказал неназванный чиновник.

По словам чиновников госдепа, поводом для слухов послужили редкие появления Тиллерсона на публике и отсутствие с его стороны заявлений по важным для внешней политики вопросам, например, по поводу исполнения Ираном «ядерной сделки» и ядерных и ракетных испытаний КНДР.

Тиллерсон, бывший гендиректор ExxonMobil, никогда полностью не совпадал с президентом США Дональдом Трампом во мнениях по базовым вопросам внешней политики, писала недавно Los Angeles Times. Позиция Трампа «Америка прежде всего» предполагает, что любое международное соглашение - это обуза, Тиллерсон же является сторонником сохранения действующих альянсов. Тиллерсон был против выхода США из Парижского соглашения по климату, напоминает также газета.

Vox ранее отмечал, что Тиллерсон, сугубо гражданский человек, во многих позициях близок к «генералам» администрации Трампа, в том числе к главе Пентагона Джеймсу Мэттису, но и с генералами у президента появляются разногласия.

Представитель госдепа отказались комментировать данные, что Тиллерсон может покинуть свой пост.