The Washington Post сообщила о недовольстве Трампа госсекретарем Тиллерсоном

Президент США Дональд Трамп публично превозносит успехи своего президентства, но близких к нему людей уже пугают его внезапные приступы мрачного настроения, пишет The Washington Post. В частности, он недоволен тем, как СМИ освещают его работу, недоволен строптивостью соратников-республиканцев и работой некоторых чиновников администрации.

Трамп кипит от недовольства руководителем Национального экономического совет Гэри Коном, говорят источники газеты, близкие к президенту. По их словам, то, что Кон раскритиковал реакцию Трампа на события в Шарлоттсвилле, президент рассматривает как проявление личной нелояльности. Также растет разочарование президента госсекретарем Рексом Тиллерсоном, который не сходился с ним по ряду вопросов, в том числе о численности войск в Афганистане, блокаде Катара и политике в отношении Кубы, пишет издание.

Некоторые друзья Трампа опасаются, что вспыльчивый президент рано или поздно схлестнется с недавно назначенным руководителем аппарата Белого дома Джоном Келли, который пытается упорядочить процессы информирования президента и принятия решений в Белом доме. Несколько источников, близких к президенту, говорят, что Трамп злится из-за некоторых решений генерала в отставке, в том числе из-за попыток ограничить к нему доступ. «Ему сейчас очень трудно, - рассказал Washington Post друг Трампа, который общался с президентом в последний раз на этой неделе. - Ему не нравится, как с ним обходятся СМИ. Ему не нравится, как с ним обходится Келли. Он начал бросаться на людей, которые очень близки к нему».

Тиллерсон, бывший гендиректор ExxonMobil, никогда полностью не совпадал с Трампом во мнениях по базовым вопросам внешней политики, писала недавно Los Angeles Times. Позиция Трампа «Америка прежде всего» предполагает, что любое международное соглашение - это обуза, Тиллерсон же является сторонником сохранения действующих альянсов. Тиллерсон был против выхода США из Парижского соглашения по климату, напоминает также газета. Трамп хочет разорвать соглашение по иранской ядерной проблеме, Тиллерсон же выступает против этого. Госсекретарь меньше, чем обычно, участвует во встречах президента с посещающими США иностранными лидерами, писала газета. Когда же Тиллерсон провел неделю на Ближнем Востоке, пытаясь погасить конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, Трамп одним твитом перечеркнул его усилия. Vox недавно отмечал, что Тиллерсон, сугубо гражданский человек, во многих позициях близок к «генералам» администрации Трампа, в том числе к главе Пентагона Джеймсу Мэттису, но и с генералами у президента появляются разногласия.