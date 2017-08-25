NYTimes рассказала о попытках упорядочить поступление информации к Трампу

Новый руководитель аппарата Белого дома Джон Келли пытается упорядочить поступление информации к президенту, для чего он потребовал, чтобы никто не мог входить к Дональду Трампу без назначения и чтобы вся информация для президента предварительно отсматривалась и отсеивалась сначала помощником президента Робертом Портером, а затем - самим Джоном Келли. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме, которые рассказали о новых двух меморандумах от Келли. Газета отмечает, что до сих пор в Овальный кабинет в течение дня мог зайти почти кто угодно, а Трамп получал непроверенную информацию, в том числе находя ее самостоятельно, что отражалось в его Twitter. Источники издания отмечают, что политические решения часто принимались в зависимости от того, кому удалось завладеть вниманием президента. Предшественник Келли Райнс Прибус выпускал аналогичные меморандумы, но их не воспринимали всерьез, отмечает газета. Ее источники говорят, что к Келли, флотскому генералу в отставке, относятся с бОльшим уважением. В предыдущих администрациях поток документов и процесс принятия решений обычно был строго кодифицирован.

В одном из документов клеркам Белого дома предписано, что все материалы, которые готовятся для информирования президента, включая новости СМИ, должны проходить через Портера, а затем через Келли. Только после этого они могут быть положены на стол президента.

Процедура с документами, имеющими юридическое значение, более строго упорядочена, впрочем, и при Прибусе с этим дело было строже, отмечает NYTimes. Так, проекты исполнительных приказов президента будут проходить через несколько стадий подготовки, затем будут поступать к Келли на предварительное одобрение, наконец, потом будут представляться президенту.

Второй меморандум признан обеспечить, чтобы при принятии решений президент выслушивал разные мнения по каждому вопросу. Проекты приказов будут обсуждаться на встречах, по итогам которых будут приниматься протоколы. Клерков лишат возможности брать на себя инициативу в подготовке различных решений. Уже в первый день работы Келли заявил, что намерен ограничить вход сотрудников в Овальный кабинет: чиновников будут туда пускать только по назначению. Исключение Келли обещал сделать только для Меланьи Трамп и 11-летнего сына президента. Иванке Трамп он разрешил входить к отцу без записи только по семейным вопросам, а не по рабочим. Муж Иванки - советник президента Джаред Кушнер быстро подчинился новым правилам, говорят два источника издания в Белом доме.

На днях Politico со ссылкой на источники в администрации сообщало, что Келли пытается взять под контроль и спонтанные контакты президента с конгрессменами. По словам собеседников издания, Трамп мог увидеть какого-то сенатора по телевизору или внезапно подумать о некой проблеме и тут же попросить помощницу Мадлейн Вестерхаут набрать номер этого человека. Келли потребовал, чтобы при таких разговорах всегда присутствовали значимые чиновники Белого дома, такие, например, как директор по законодательным вопросам Марк Шорт, и чтобы Трамп заранее получал доклад о теме предстоящей беседы.