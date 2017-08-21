Бурная неделя Дональда Трампа
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Прошедшая неделя выдалась для президента США на редкость бурной. Только он отвертелся от, казалось бы, почти неизбежной войны с Северной Кореей (правда, тут ему помог Ким Чен Ын, великодушно отложивший ракетный удар по окрестностям острова Гуам), как грянули беспорядки «на исторической почве» в Шарлоттсвилле.
На столкновения сторонников армии конфедератов и примкнувших к ним националистов всех мастей с радетелями гражданских свобод Дональд Трамп отреагировал вроде бы адекватно и взвешенно, осудив насилие с обеих сторон и призвав сограждан к единению. Но критики, разумеется, возжелали от него гораздо большего, требуя однозначно осудить всяких там расистов и куклуксклановцев. На это Трамп, конечно же, пойти никак не мог по причине наличия среди этих самых «расистов» большого числа его верных избирателей. Вместо этого глава Белого дома решил дать, по нынешней международной моде, асимметричный ответ, распустив созданные когда-то с большой помпой консультативные советы, члены которых вдруг решили, что могут не только консультировать, но и критиковать президента.
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