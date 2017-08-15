Международная жизнь

Консультационный совет при Трампе покинули три топ-менеджера за один день

Они недовольны реакцией Белого дома на события в Шарлотсвилле и чрезмерной политизацией всех рабочих вопросов

Консультационный совет по вопросам промышленности при президенте Дональде Трампе за минувший понедельник покинули сразу три топ-менеджера. Это гендиректор Under Armour (производитель спортивной одежды и обуви) Кевин Планк, гендиректор фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзeр и гендиректор крупнейшего в мире производителя компьютерных чипов Intel Брайан Крзанич.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике