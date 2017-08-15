Консультационный совет при Трампе покинули три топ-менеджера за один день
Они недовольны реакцией Белого дома на события в Шарлотсвилле и чрезмерной политизацией всех рабочих вопросов
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Консультационный совет при Трампе покинули руководители Merck, Under Armour и Intel
Pablo Martinez Monsivais / AP
Консультационный совет по вопросам промышленности при президенте Дональде Трампе за минувший понедельник покинули сразу три топ-менеджера. Это гендиректор Under Armour (производитель спортивной одежды и обуви) Кевин Планк, гендиректор фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзeр и гендиректор крупнейшего в мире производителя компьютерных чипов Intel Брайан Крзанич.
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