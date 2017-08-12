Международная жизнь

Беспорядки в Шарлотсвилле после выступлений ультраправых

Выступления националистов в Шарлотсвилле стали самой серьезной акцией ультраправых США за несколько лет. К месту столкновений митингующих и их противников стянуты отряды Нацгвардии
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ardvd
21:12 12.08.2017
Дурной пример Польши заразителен.
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