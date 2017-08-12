Беспорядки в Шарлотсвилле после выступлений ультраправых

Joshua Roberts / Reuters

Спор о судьбе конного памятника генералу Ли длится уже почти два года. Массовое движение за снос началось с петиции школьника-афроамериканца, и в апреле этого года городской совет одобрил снос и продажу памятника тремя голосами против двух. Решение временно приостановлено решением суда

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