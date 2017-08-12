Беспорядки в Шарлотсвилле после выступлений ультраправых
Выступления националистов в Шарлотсвилле стали самой серьезной акцией ультраправых США за несколько лет. К месту столкновений митингующих и их противников стянуты отряды Нацгвардии
В Шарлотсвилле в ночь на субботу 12 августа по местному времени начались столкновения белых националистов и прочих радикальных группировок с выступающими против их действий гражданами
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По данным The New York Times, в ходе столкновений в больницы доставлены восемь раненых
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Газета сообщила, что при наезде автомобиля на участников антирасистских протестов около 21.00 мск ранены еще несколько человек
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Полиция штата Вирджиния сообщила, что демонстранты распыляли перцовый спрей, и ей пришлось применить силу для разгона
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По городу прошло стихийное факельное шествие ультраправых активистов, сорвавшее согласованную умеренную акцию «Единство правых» против решения местных властей о сносе памятника главнокомандующему армии южан во время Гражданской войны Роберту Ли (1807-1870 гг)
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Губернатор Вирджинии Терри Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение
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«Многие из белых националистов несут плакаты кампании Трампа», - отмечает The New York Times
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По сведениям телеканалов, в стычках участвовали сотни ультраправых активистов, включая членов Ку-клукс-клана и неонацистов. Fox News оценивала максимальное число радикалов в 6 000 человек
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Спор о судьбе конного памятника генералу Ли длится уже почти два года. Массовое движение за снос началось с петиции школьника-афроамериканца, и в апреле этого года городской совет одобрил снос и продажу памятника тремя голосами против двух. Решение временно приостановлено решением суда
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Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в субботу призвали участников столкновений прекратить насилие в Шарлотсвилле. Трамп напомнил, что находится в Бедминстере, штат Нью-Джерси, и там даст пресс-конференцию о событиях в Вирджинии. «Но происходящее в Шарлотсвилле - это печально!», - отметил он
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Прошли аресты, количество арестованных не называется
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Субботние выступления в Шарлотсвилле стали самой серьезной акцией ультраправых США за несколько лет
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