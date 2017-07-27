Трампономика: что в ней хорошо, что плохо и что отвратительно

Дональд Трамп занимает пост президента США уже полгода, и американская экономика продолжает создавать множество рабочих мест, но еще далека от того, чтобы полностью реализовать свой потенциал. Складывающаяся в экономике картина демонстрирует как возможности, так и вызовы для Белого дома.

Фокус на росте – хорошо

Экономическая программа Трампа сделала центром обсуждений вопрос о важности увеличения темпов роста ВВП до 3-4% в год и гарантий того, что воспользоваться преимуществами этого роста смогут более широкие слои населения. Для этого в Белом доме определили три приоритета экономической политики: налоговая реформа, сокращение вмешательства государства в экономику и инфраструктура.

Чтобы достичь цели по экономическому росту, Трамп отказался от протекционистских угроз, которые высказывал во время предвыборной кампании. Он не разрушил торговый блок NAFTA, не ввел запретительные пошлины на импорт из Китая, не вышел из двусторонних торговых соглашений.

Как следствие, показатели уверенности корпораций и домохозяйств (например, индекс потребительского доверия) выросли вместе с продолжающимся не один год улучшением состояния финансов тех и других. Недавно опубликованные итоги общенационального опроса Bloomberg показали: 58% опрошенных американцев чувствуют, что приближаются к реализации своих «карьерных и финансовых устремлений». Этот опрос проводится с февраля 2013 г., и такой высокий показатель до сих пор был зафиксирован лишь однажды.

Тем не менее все это еще должно найти подтверждение в статистических данных, а амбициозные цели Трампа по росту экономики остаются недостижимыми. Объяснение можно найти в менее позитивных компонентах сложившейся картины.

Задержки в реализации – плохо

Хотя разработка экономической политики ведется, несмотря на кадровые проблемы, темпы ее реализации значительно отстают во всем, за исключением дерегулирования. Белый дом не успеет провести налоговую реформу в изначально установленные сроки до августа этого года. Планы инфраструктурных проектов не завершены. Это усугубляет трудности, с которыми Трамп сталкивается, желая обеспечить быстрое прохождение своих проектов через конгресс.

Безусловно, сложность проектов – проблема сама по себе. Особенно это касается налоговой системы, которая не реформировалась с середины 1980-х гг. и изобилует многочисленными перекосами. Реализации важных элементов налоговой реформы, которые нужны для стимулирования экономического роста и с которыми, вероятнее всего, согласятся обе партии в конгрессе, мешают чересчур амбициозные планы по, в первую очередь, снижению налоговых ставок, особенно для состоятельных людей. А ведь они и без того уже значительно увеличили свою долю в национальном благосостоянии и доходе и имеют значительно больше благоприятных экономических возможностей.

Инфраструктурный компонент экономической политики сам по себе сложен для разработки и требует ответа на многие каверзные вопросы, такие как роль частно-государственных партнерств. И его реализацией можно будет заняться только тогда, когда (и если) будет достигнут консенсус по ключевым параметрам бюджета, включая такое увеличение дефицита, которое не сделало бы долговую нагрузку неподъемной.

Решение президентской администрации разобраться с гораздо более сложным и противоречивым вопросом, реформой здравоохранения, до рассмотрения экономических инициатив также не способствовало их реализации. Добавьте к этому все связанные с Россией события, постоянно требующие внимания руководства Белого дома, и появляется реальный риск того, что первый год президентства так и завершится без принятия важных для экономики законов.

Кроме того, три приоритета экономической политики (налоговая реформа, дерегулирование и инфраструктура) представляют собой лишь основание для полномасштабной программы действий, необходимой, чтобы добиться быстрого, устойчивого и более инклюзивного роста экономики. Они должны сопровождаться дополнительными усилиями по повышению производительности, включая улучшения в деятельности нынешних и будущих работников путем повышения образования, приобретения профессиональных навыков, переобучения и технологической модернизации.

Координация политики в международном масштабе – отвратительно

Глобальный контекст для американской экономики в последнее время улучшается в связи с ускорением роста в Китае, Европе и Японии. Однако устойчивость этого тренда в долгосрочной перспективе остается под вопросом. Более того, как было видно на последнем саммите «большой двадцатки» в Германии, координация политики в международном масштабе сильно не дотягивает до того, чтобы всерьез заняться решением общих проблем и разрядкой напряженных взаимоотношений.

Частично это связано с размыванием лидерских позиций США в мире и подрывом доверия к ним. Чем дольше сохраняется такая ситуация, тем выше вероятность дефрагментации мировой экономики, что в конечном счете может пагубно сказаться на экономике США.

Полгода, конечно, слишком короткий срок, чтобы вынести окончательное суждение о результатах экономической деятельности любой администрации. Но в данном случае мы стали свидетелями наглядной демонстрации потенциала экономического развития и проблем, стоящих на пути раскрытия этого потенциала. И весы могут склониться в неблагоприятную сторону, если конгресс и Белый дом не только не договорятся вовремя о налоговой реформе и инвестициях в инфраструктуру, но и не смогут затем на базе этих преобразований быстро реализовать меры, которые позволят ускорить экономический рост.

Перевели Михаил Оверченко и Надежда Беличенко

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