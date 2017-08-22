Карьера
Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Индекс изгнанника

Как определить, ушел ли директор сам или его уволили

Лингвист из Франкфурта придумал алгоритм дешифровки официальных сообщений

Пресс-релиз компании об уходе гендиректора – один из самых загадочных документов, представляемых широкой публике. За набором клише и витиеватых формулировок о желании испробовать другие возможности или проводить больше времени с семьей может скрываться принудительное увольнение. Пресс-службы компаний очень редко раскрывают детали происшедшего, опасаясь судебных исков или имиджевых потерь.

46-летний лингвист, редактор финансового издания Börsenzeitung из Франкфурта Даниэль Шаубер основал исследовательскую фирму Exechange и разработал алгоритм для анализа сообщений компаний об уходе гендиректоров и других доступных данных. Его формула присваивает каждому случаю оценку от 0 до 10, где 0 – совершенно добровольный уход, 10 – явное принудительное отстранение от работы.

Например, алгоритм Шаубера присвоил оценку 10 увольнению гендиректора Arconic Клауса Кляйнфельда в апреле. Компания сообщила, что Кляйнфельд уходит по соглашению сторон, вскоре после того, как он отправил одному из инвесторов письмо недопустимого содержания. Совет директоров cчел это серьезной ошибкой. Ноль по шкале Шаубера получило увольнение из ExxonMobil Рекса Тиллерсона, ставшего госсекретарем США.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике