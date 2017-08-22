Как определить, ушел ли директор сам или его уволили

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Пресс-службы компаний очень редко раскрывают детали происшедшего, опасаясь судебных исков или имиджевых потерь Freepick

Пресс-релиз компании об уходе гендиректора – один из самых загадочных документов, представляемых широкой публике. За набором клише и витиеватых формулировок о желании испробовать другие возможности или проводить больше времени с семьей может скрываться принудительное увольнение. Пресс-службы компаний очень редко раскрывают детали происшедшего, опасаясь судебных исков или имиджевых потерь.

46-летний лингвист, редактор финансового издания Börsenzeitung из Франкфурта Даниэль Шаубер основал исследовательскую фирму Exechange и разработал алгоритм для анализа сообщений компаний об уходе гендиректоров и других доступных данных. Его формула присваивает каждому случаю оценку от 0 до 10, где 0 – совершенно добровольный уход, 10 – явное принудительное отстранение от работы.

Например, алгоритм Шаубера присвоил оценку 10 увольнению гендиректора Arconic Клауса Кляйнфельда в апреле. Компания сообщила, что Кляйнфельд уходит по соглашению сторон, вскоре после того, как он отправил одному из инвесторов письмо недопустимого содержания. Совет директоров cчел это серьезной ошибкой. Ноль по шкале Шаубера получило увольнение из ExxonMobil Рекса Тиллерсона, ставшего госсекретарем США.