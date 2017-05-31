Карьера
Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Инвесторы-активисты против гендиректоров

Инвесторы-активисты ополчились на гендиректоров многих американских компаний

Они говорят об их несостоятельности и требуют отставок

Инвесторы-активисты больше не хотят довольствоваться лишь местами в советах директоров и обратным выкупом акций. Они требуют большего и с начала года уже добились отставок руководителей трех крупных компаний, входящих в индекс S&P 500: страхового гиганта American International Group (AIG), железнодорожной компании CSX и производителя комплектующих для аэрокосмической отрасли Arconic. Кроме этого инвесторы-активисты нацелились на топ-менеджеров еще нескольких компаний, в том числе Buffalo Wild Wings и Avon Products.

В последние годы инвесторы-активисты оказывали заметное влияние на американские компании. Они приобретали небольшие пакеты акций и начинали требовать изменений политики компании, чтобы добиться роста доходов акционеров. Некоторые инвесторы-активисты после этого начинают добиваться изменений в деятельности компании. Это длительный процесс, который может потребовать смены менеджмента.

«Активисты обнаруживают, что просто получить места в совете директоров не так уж эффективно. Им приходится включаться в деятельность компании, требовать изменений процессов и смены руководства», – говорит Питер Микелсен, президент CamberView Partners. Его компания консультирует некоторые крупнейшие корпорации США по вопросам взаимодействия с инвесторами-активистами.

Некоторые гендиректора, став мишенью активистов, в частных разговорах жалуются, что те не понимают их бизнеса. «Они в своей жизни ничего не построили, кроме электронных таблиц», – недавно говорил об инвесторах-активистах один из директоров.

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