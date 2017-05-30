Карьера
Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Боязнь интернета

Западные компании все чаще увольняют гендиректоров за неэтичное поведение

Причина в том, что каждый небольшой скандал получает огласку в интернете

Компания Strategy&, подразделение стратегического консалтинга PwC, проанализировала отставки топ-менеджеров 2500 крупнейших публичных компаний по всему миру и выяснила, что за последние пять лет доля принудительных увольнений гендиректоров в них упала с 31 до 20%. Однако параллельно выявилась другая интересная тенденция: при общем сокращении количества принудительных отставок в компаниях значительно вырос процент увольнений гендиректоров из-за нарушений этического характера (5,3% в период с 2012 по 2016 г. против 3,9% в предшествующие пять лет).

Уже на первом этапе исследования стало ясно, что у гендиректоров крупных компаний гораздо больше шансов лишиться своего кресла из-за репутационного скандала, чем у их коллег из более мелких фирм. И действительно выяснилось, что доля глав крупнейших по показателю рыночной капитализации компаний Европы и Северной Америки, вынужденных уйти со своей должности из-за этических нарушений, выросла до 7,8% от общего количества всех отставок в период с 2012 по 2016 г. против 4,6% в предыдущие пять лет.

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