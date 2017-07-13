Гендиректора теряют уверенность в собственном будущем

Их работа усложнилась, а времени на преобразования им дают все меньше

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Текучка управленцев является отражением новой реальности для бизнес-элиты, состоящей из череды осложняющих обстоятельств PIXABAY

Для руководителей крупнейших компаний США 2017-й стал годом высоких зарплат и, как никогда, низкой уверенности в собственном завтрашнем дне. Только в июне уволились или объявили о планах уйти в отставку гендиректора General Electric (GE), Uber Technologies, Whirlpool, Buffalo Wild Wings, Perrigo и Pandora Media.

Этому предшествовал напряженный период перестановок в руководстве многих компаний. Согласно исследованию, проведенному для The Wall Street Journal компанией Crist/Kolder Associates, за первые пять месяцев 2017 г. новый генеральный директор был назначен в 13 американских компаниях с рыночной капитализацией более $40 млрд, в том числе в American International Group, Ford Motor и Caterpillar. Это более чем в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Такая текучка управленцев является отражением новой реальности для бизнес-элиты, состоящей из череды осложняющих обстоятельств: от растущего нетерпения инвесторов и членов советов директоров до самой корпоративной среды, быстро меняющейся под воздействием новых технологий и появления молодых конкурентов. Все это, по признанию топ-менеджеров, сделало их положение более тяжелым и менее стабильным, чем еще несколько лет назад. Даже крупнейшие компании уже не защищены от неодобрения акционеров и конкуренции, от которых ранее они могли отмахнуться в силу своего размера и статуса.

Типичный гендиректор крупной компании 10 лет назад напоминал капитана корабля, который «мог сплотить команду людей с помощью процессов и процедур», говорит старший партнер RHR International Дебора Рубин. «Сегодня гендиректору приходится быть более похожим на автогонщика: нужно маневрировать», – добавляет она.