Северокорейская баллистическая ракета пролетела над территорией Японии
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Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Хвансон -12 из района Сунан, недалеко от Пхеньяна, сегодня в 5:57 по местному времени (28 августа в 23.57 по московскому времени), передает Reuters, со ссылкой на южнокорейских и американских военных. Ракета пролетела 2700 км, достигнув при этом максимальной высоты в 550 км, и упала в Тихий океан в 1180 км от севера Хоккайдо, перед этим она развалилась на три части, сообщает NHK. Часть ее траектории проходила над территорией Японии. В истории ракетной программы КНДР это происходит впервые.
Японские военные не пытались сбить ракету, власти ограничились экстренным предупреждением населения о необходимости укрыться в подвалах. В городах Хоккайдо инструкции раздавались из уличных громкоговорителей. Движение скоростных поездов и электричек было приостановлено.
«Опрометчивые действия Северной Кореи - это беспрецедентная, серьезная и смертоносная угроза для нашей нации», - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Запуск является прямым нарушением резолюции СБ ООН, Токио настаивает на созыве Совета безопасности при всемирной организации. В начале августа СБ ООН уже ужесточил санкции в отношении Пхеньяна. Главный секретарь правительства Йошихиде Суга заявил, что Япония не может допустить повторения этой провокации и будет сотрудничать с США и Южной Кореей.
Южная Корея, как и Япония, осудила запуск. «Мы будем твердо реагировать на основе нашего стойкого союза с Соединенными Штатами, если Северная Корея продолжит ядерные и ракетные провокации», - говорится в заявлении министерства иностранных дел. В канцелярии президента Южной Кореи заявили, что ответные действия будут обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности.
Президент США Дональд Трамп ранее не исключал военного решения северокорейской проблемы в случае продолжения ядерных испытаний. В середине июля Пхеньян и Вашингтон обменялись серией резких заявлений. Трамп обещал КНДР «огонь и ярость», северокорейский лидер Ким Чем Ын – удар в район острова Гуам, где расположены базы США, ракетами Хвансон-12. Белый дом в ответ пригрозил «невиданными ранее событиями». В итоге Пхеньян согласился отложить свой удар, если США прекратят «высокомерные провокации». При этом руководство КНДР подчеркивало, что сворачивать свою ракетную программу не собирается – этого нет на столе переговоров. Однако через несколько дней после обещания Пхеньяна подождать с ударом американские военные приняли участие в традиционных ежегодных совместных учениях с южнокорейскими коллегами. Север расценил это как провокацию.
Мировые рынки отреагировали на эскалацию скупкой золота, швейцарских франков и японской иены, а также продажами акций, отмечает Reuters. Японский индекс Nikkei 225 упал почти на 1% до почти четырехмесячного минимума, как и южнокорейский KOSPI. Министерство финансов Южной Кореи заявило, что будет круглосуточно контролировать финансовые рынки и в случае необходимости стабилизировать их.
Серьезные ракетные и ядерные испытания в КНДР принято привязывать к знаковым датам. 9 сентября Северная Корея будет отмечать день своего провозглашения, День образования народного правительства. Как передает CNN, представитель Национальной разведывательной службы Сеула уже сообщил южнокорейским парламентариям на закрытом заседании о признаках подготовки КНДР к очередному ядерному испытанию на подземном испытательном полигоне Панги-ри.
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