Ядерная программа КНДР – «не является предметом обсуждения», настаивают в Пхеньяне

Северная Корея не станет вести переговоры о своей ядерной программе, приводит Reuters слова заместителя посла КНДР в США Ким Ин Рионга, сказанные в телефонной беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. Посол КНДР сейчас находится в Пхеньяне на традиционном совещании глав дипмиссий в ведущих странах мира.

«КНДР никогда не поместит тему самооборонительного ядерного сдерживания на стол переговоров» до тех пор, пока «сохраняется ядерная угроза и враждебная политика со стороны США», - сказал Ким Ин Рионг. Эти заявления распространила северокорейская миссия в США.

Представитель дипмиссии Северной Кореи заявил генсеку ООН, что «США начали полномасштабную провокацию против КНДР во всех областях – политической, экономической и военной, ничто не может изменить волю и решимость армии и народа КНДР реагировать, принимая решительные ответные меры».

Ранее Гуттериш подчеркнул, что настало время «уменьшить риторику и усилить дипломатию» в решеении северокорейской проблемы. Он заявил, что разговаривал с представителями России, Японии, США, Китая и Северной, а также Южной Корей с тем, чтобы способствовать восстановлению прерванного переговорного процесса.

5 августа СБ ООн усилил санкции против КНДР в результате которых, как ожидается, экспортные доходы страны могут снизиться на треть. Сейчас они составляют $3 млрд.