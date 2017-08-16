Трамп одобрил «мудрое и обоснованное решение» Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп назвал «мудрым» решение лидера КНДР Ким Чен Ына воздержаться от запуска баллистических ракет в направлении острова Гуам, на котором расположено несколько американских военных баз. Соответствующее сообщение хозяин Белого дома опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Ким Чен Ын принял обоснованное и очень мудрое решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!» — написал политик.

Ранее северокорейский лидер заявил, что готов «какое-то время посмотреть на глупое поведение янки» и потому откладывает запуск ракет в направлении американских военных объектов. Он также отметил, что эскалация конфликта неблагоприятна для обеих сторон, а Вашингтону следует «подсчитать все плюсы и минусы от сложившейся ситуации» и перестать провоцировать Пхеньян на жесткие ответные шаги.