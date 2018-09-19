Экономика / Мировая экономика

Торговая война с США повышает конкурентоспособность Китая

Таков побочный эффект политики Трампа
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Введение Вашингтоном пошлин на импорт из Китая привело к непредвиденным последствиям — китайские производители стали быстрее переходить на выпуск более дорогих и высококачественных товаров, чтобы лучше конкурировать с США.

Китай строил свою экономику на масштабном экспорте недорогой продукции. Но в последние годы стал переводить ее выпуск за границу и переходить на более сложное производство. Президент США Дональд Трамп точно не хотел ускорить этот процесс. Его администрация обвиняет Пекин в нечестной конкуренции и промышленном шпионаже с целью раздобыть секреты американских компаний. Однако пошлины США стали для китайских компаний дополнительным стимулом пересмотреть свои операции, и правительство поддерживает их в этом.

Например, производитель осветительных приборов LTS Group планирует сократить издержки, увеличив число роботов на своих заводах, а низкоквалифицированный труд компания переводит во Вьетнам. В Шэньчжэне она оставит только исследовательские операции и производство наиболее сложных продуктов, например умных ламп. «Пошлины США вынуждают Китай выпускать более дорогие товары, делая его более конкурентоспособным», — отмечает гендиректор LTS Майкл Лу.

Изначально США ввели 25%-ные пошлины на китайский импорт на $50 млрд, которые коснулись в основном комплектующих, используемых компаниями. Но в понедельник Трамп объявил о введении 10%-ных пошлин на импорт еще на $200 млрд, и они затронут уже многие потребительские товары. Причем с 2019 г. новые пошлины вырастут до 25%.

Жемчужина высокотехнологичного производства

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Комментарии  ()
kort333
18:28 19.09.2018
СЩА как был технологическим лидером так и будет. Китаю далеко ещё до них. Без политических реформ Китай проиграет эту борьбу .
00
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