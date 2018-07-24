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Xiaomi представила «умную» зубную щетку

Китайская Xiaomi провела мировую премьеру своих новых продуктов в Европе: на презентации в Мадриде показали два смартфона, робот-конструктор и «умную» зубную щетку. Как место презентации, так и набор продуктов - показатель того, что компания усиленно позиционирует себя не как «китайского производителя смартфонов», а как «всемирного провайдера цифровых экосистем», отмечают эксперты.

«Умная» ультразвуковая зубная щетка Mi Ultrasonic Toothbrush управляется через приложение на смартфоне, а в ее базу встроено зарядное устройство с аккумулятором. Одного заряда должно хватать на полмесяца при использовании дважды в день. Комплект для сборки робота Robot Builder под управлением специализированной операционной системы состоит из 978 частей и в полном варианте весит 3 кг. Пользователь может конфигурировать и программировать его в широких пределах. Объявленные цены - $35 за щетку и $94 за робота.

Два представленных Xiaomi смартфона Mi A2 и Mi A2 Lite на «чистой» ОС Android One 8.1 фактически являются уже известными на рынках Азии смартфонами Mi 6X и Redmi 6 Pro соответственно. У них сравнительно невысокая цена - от 250 и 180 евро. За 250 евро пользователь получает Mi A2 с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, слотом для карт MicroHD, экраном Full HD+, системой на базе Snapdragon 660 и с камерами разрешением 20 и 12 Мп (основные) и 20 Мп (фронтальная). Смартфоны будут продаваться и в России.