Технологии / Интернет и digital

Какими будут автомобили будущего от китайских интернет-гигантов

Baidu, Alibaba и Tencent хотят превратить машины в «мобильное жилое пространство»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Китайские технологические гиганты Baidu, Alibaba и Tencent, которые уже играют важную роль в электронной коммерции, мобильных платежах и социальных сетях, теперь нацелились на автомобили. Для этого они инвестируют миллионы в стартапы, занимающиеся разработкой электрических, самоуправляемых и умных автомобилей, а также в каршеринговые сервисы и онлайн-платформы для продажи машин.

Американские технологические компании, в частности Alphabet и ее подразделение Waymo, тоже активно работают в автомобильном бизнесе. Но Baidu, Alibaba и Tencent имеют огромное преимущество в Китае, где жесткий контроль властей над интернетом мешает иностранным компаниям конкурировать с ними. Например, в Китае запрещены цифровые картографические системы зарубежных компаний, а они необходимы для самоуправляемых автомобилей.

Это вынуждает иностранных и китайских автопроизводителей, включая Ford, BMW, SAIC Motor и Zhejiang Geely, заключать партнерские соглашения с Baidu, Alibaba и Tencent. В марте Renault заявила, что намерена в пять раз увеличить продажи в Китае к 2023 г. благодаря соглашению о реализации машин через онлайн-платформы Alibaba. Также Renault начнет использовать в Китае программное обеспечение Alibaba для соединения своих автомобилей с интернетом.

Отношения с автопроизводителями

Угрозу, которую представляют интернет-гиганты, отметил основатель Geely Ли Шуфу, когда в феврале объявил, что ему принадлежит 9,7% акций Daimler стоимостью $9 млрд. «Ни один из нынешних представителей автомобильной отрасли не сможет в одиночку победить этих конкурентов, пришедших со стороны», – заявил он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Naissaar
11:07 21.03.2018
"пассажиры — удобная аудитория для предоставления интернет-услуг, от онлайн-шопинга до видеоигр и мобильного телевидения" Естественно. Как же можно прожить полтора часа, не наигравшись за это время в видеоигры, не посмотрев дурацкий сериал, и не купив какое-нибудь китайское барахло.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике