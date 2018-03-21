Какими будут автомобили будущего от китайских интернет-гигантов

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Дебютный электромобиль стартапа NIO (на фото) может самостоятельно парковаться, имеет голосового помощника и множество приложений Baidu и Tencent – от онлайн-шопинга до видеоигр и мобильного телевидения Ng Han Guan / AP

Китайские технологические гиганты Baidu, Alibaba и Tencent, которые уже играют важную роль в электронной коммерции, мобильных платежах и социальных сетях, теперь нацелились на автомобили. Для этого они инвестируют миллионы в стартапы, занимающиеся разработкой электрических, самоуправляемых и умных автомобилей, а также в каршеринговые сервисы и онлайн-платформы для продажи машин.

Американские технологические компании, в частности Alphabet и ее подразделение Waymo, тоже активно работают в автомобильном бизнесе. Но Baidu, Alibaba и Tencent имеют огромное преимущество в Китае, где жесткий контроль властей над интернетом мешает иностранным компаниям конкурировать с ними. Например, в Китае запрещены цифровые картографические системы зарубежных компаний, а они необходимы для самоуправляемых автомобилей.

Это вынуждает иностранных и китайских автопроизводителей, включая Ford, BMW, SAIC Motor и Zhejiang Geely, заключать партнерские соглашения с Baidu, Alibaba и Tencent. В марте Renault заявила, что намерена в пять раз увеличить продажи в Китае к 2023 г. благодаря соглашению о реализации машин через онлайн-платформы Alibaba. Также Renault начнет использовать в Китае программное обеспечение Alibaba для соединения своих автомобилей с интернетом.

Отношения с автопроизводителями

Угрозу, которую представляют интернет-гиганты, отметил основатель Geely Ли Шуфу, когда в феврале объявил, что ему принадлежит 9,7% акций Daimler стоимостью $9 млрд. «Ни один из нынешних представителей автомобильной отрасли не сможет в одиночку победить этих конкурентов, пришедших со стороны», – заявил он.

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