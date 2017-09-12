Автономные электромобили и осмелевшие китайцы на Франкфуртском автосалоне

Martin Meissner / AP

Volkswagen собирается выпустить на рынок полноприводный электромобиль на основе концепта I.D. Cross ll в 2020 г. Он станет вторым в электрической I.D. линейке немецкой марки после седана. В 2025 г. компания собирается выпускать 30 электрических моделей и продавать по 1 млн I.D.-моделей в год

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