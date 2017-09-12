Автономные электромобили и осмелевшие китайцы на Франкфуртском автосалоне
Крупнейшие производители состязаются в технологиях автономного вождения
В концепте суперкара Mercedes-AMG Project One используются технологии Formula 1 - карбоновый кузов-монокок, гибридный силовой агрегат 1035 л. с., цифровой кокпит. Когда модель дойдет до серии, которая будет очень короткой - 275 штук, каждая машина может стоить $2 млн
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Концепт двухместного городского самоуправляемого автомобильчика будущего Smart Vision EQ Fortwo - без руля и педалей, то есть с автономностью уровня 5. Микрокар должен сам приезжать по вызову клиентов. Сейчас Car2Go, каршеринговым сервисом Daimler, которой принадлежит марка Smart, пользуются 2,6 млн человек
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Китайская Great Wall Motor не только думает о покупке американского Jeep или всего Fiat Chrysler Automobiles, но и собирается запустить специальный премиальный бренд Wey для западных рынков
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Ferrari Portofino станет новой моделью начального уровня в линейке итальянского производителя суперкаров, вместо California T. Мотор V8 (592 л. с., на 40 л. с. больше, чем у California T) разгоняет родстер с жесткой крышей до 100 км/ч за 3,5 с и позволяет набирать 320 км/ч
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Долгожданный ответ баварцев на Tesla Model S. Концепт электромобиля BMW i Vision Dynamics показывает, как будет выглядеть третья модель суббренда BMW i. Машина, которую предположительно назовут i5, Займет в элекрифицированной линейке автопроизводителя место между электромобилем-хетчбэком i3 и гибридным спорткаром i8
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Полностью автономный (уровень 5) концепт электромобиля Audi Aicon для дальних путешествий: запас хода 700-800 км, трансформируемый салон организован так, чтобы двоим пассажирам было удобно заниматься в пути работой или отдыхом
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Volkswagen представляет самый маленький кроссовер бренда T-Roc. Цена в Германии будет около 20 000 евро
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Новый флагман марки Audi A8 в базовой версии оснащается автономной технологией 3-го уровня - водитель может передать управление «автопилоту» и отвлечься на свои дела при движении в пробках по шоссе до 60 км/ч
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Кроссовер Karoq заменит в модельном ряду Skoda, входящей в концерн Volkswagen, модель Yeti
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Одна из пуристских версий 911-й модели Porsche - GT3 с пакетом Touring Package: 4 л атмосферный двигатель (500 л. с., 460 Нм), только механическая коробка передач, регулируемое заднее антикрыло, как на 911 Carrera
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Новый Bentley Continental GT оснащается обновленным 6-литровым W12 мощностью 635 л. с.
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Renault представляет свою концепцию автомобиля будущего. Концепт полностью автономного электромобиля Symbioz предсказывает возможности интеграции автомобиля в «умные дома», и взаимодействия с другими автомобилями, городской и дорожной инфраструктурой
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Электромобиль BMW i3s оправдывает спортивный суффикс в названии увеличенной мощностью мотора (184 л. с., 270 Нм вместо 170 л. с., 250 Нм у обычного хетчбэка i3), яркой раскраской и дополнительным оснащением
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Внешность гибридного кроссовера C-HR Hy-Power разработана европейским центром дизайна Toyota
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Volkswagen собирается выпустить на рынок полноприводный электромобиль на основе концепта I.D. Cross ll в 2020 г. Он станет вторым в электрической I.D. линейке немецкой марки после седана. В 2025 г. компания собирается выпускать 30 электрических моделей и продавать по 1 млн I.D.-моделей в год
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Mini собирается выпустить первый электромобиль в 2019 г. Каким он может стать показывает Electric Concept (на фото)
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Шестое поколение Volkswagen Polo разработано на новой платформе (MQB A0), выросло в габаритах и оснащается системами безопасности и помощи водителю от старших моделей
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Второе поколение Dacia Duster выглядит эволюционным развитием предшественника и почти не отличается от него по размерам, но дизайн автомобиля полностью перепроектирован, сказала компания
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Porsche Cayenne Turbo - топовая модификация третьего поколения кроссовера с 4 л турбо двигателем V8 мощностью 550 л. с.
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Пилот Formula 1 Нико Хюлькенберг представляет новую спортивную версию R.S. популярного у Европе хетчбэка Renault Megane
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Lamborghini Aventador S Roadster - открытая версия старшей модели итальянской марки
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Концепт будущего родстера BMW Z4, который разрабатывается совместно с Toyota
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Кроссовер Opel Grandland X разработан на платформе PSA Group, на такой же сделаны Peugeot 3008, Citroen C5 Aircross и DS 7 Crossback. Он станет первой моделью немецкой марки, недавно выкупленной PSA у General Motors, у которой будет версия подзаряжаемого гибрида (plug-in hybrid)
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Немецкий бренд Borgward, возрожденный с помощью китайских инвестиций демонстрирует концепт электромобиля Isabella. В 2018 г. компания собирается начать продажи в Европе изготовленного в Китае кроссовера BX7, а в 2019 г. запустить завод в Бремене, передает Automotive News Europe
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Главная новинка Citroёn - кроссовер С3 Aircross. Компания собирается начать его продажи в России в 2018 году
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Kia Stonic - субкомпактный кроссовер, нацеленный в быстрорастущий в Европе сегмент. В новой модели компания собирается сделать упор на возможности индивидуализации машины под вкусы клиента
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