Дизайн и технологии

Mercedes представил концепт суперкара на основе болида Formula 1

Автопроизводитель применил гоночные технологии в гибридном автомобиле для дорог общего пользования
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