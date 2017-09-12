Mercedes представил концепт суперкара на основе болида Formula 1
Автопроизводитель применил гоночные технологии в гибридном автомобиле для дорог общего пользования
Mercedes-Benz, входящий в автоконцерн Daimler, представил на выставке во Франкфурте концепт гибридного суперкара Mercedes-AMG Project One
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Двухместный среднемоторный суперкар использует 1,6-литровый двигатель V6, сделанный на основе мотора Formula 1, и три электродвигателя, выдающих суммарную мощность 1035 л. с.
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Машина разгоняется до 200 км/ч за 6 с - быстрее, чем Bugatti Chiron (6,1 с) и McLaren P1 (6,8 с), - и набирает максимальную скорость 350 км/ч
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Литий-ионный аккумулятор позволяет проехать 25 км на электрической тяге
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Mercedes-Benz впервые смог перенести успех технической и пилотажной команды F1 на дорожный автомобиль, считает гендиректор компании Дитер Цетше
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Mercedes может выпустить 275 экземпляров машины, которая пока находится в статусе концепта, возможные сроки выпуска не называются
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Компания не называет стоимость готовой к производству машины. Источники автомобильных изданий называют цену около $2 млн
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Кузов изготовлен из карбона по технологии монокока
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Салон суперкара, приборы и органы управления также созданы на основе спортивных технологий
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Сиденья с регулируемыми спинками интегрированы в монокок
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Машина использует множество аэродинамических элементов от F1
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Заднее антикрыло с двухступенчатой регулировкой
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