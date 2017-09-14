BMW показала концепт большого кроссовера

Simon Dawson / Bloomberg

Компания взяла курс на увеличение продаж и прибыли в сегменте дорогих и роскошных автомобилей. Большой X7 - одна самых необходимых для этого моделей, особенно на рынке США, где машины этого класса пользуются массовым спросом. Пока в этом сегменте BMW отстает от конкурентов, например, от Mercedes-Benz, который ежегодно продает около 30 000 больших дорогих внедорожников GLS в США

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