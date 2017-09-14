BMW показала концепт большого кроссовера
Серийная модель на основе X7 iPerformance появится в следующем году
BMW представила на автосалоне во Франкфурте концепт BMW X7 iPerformance. Шоу-кар предсказывает серийный кроссовер с тремя рядами сидений (полноразмерный SUV в американской классификации), который появится в продаже в 2018 году
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Компания взяла курс на увеличение продаж и прибыли в сегменте дорогих и роскошных автомобилей. Большой X7 - одна самых необходимых для этого моделей, особенно на рынке США, где машины этого класса пользуются массовым спросом. Пока в этом сегменте BMW отстает от конкурентов, например, от Mercedes-Benz, который ежегодно продает около 30 000 больших дорогих внедорожников GLS в США
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К 2020 г. все модели BMW Group будут оснащаться несколькими вариантами приводов, включая электрические. «X7 iPerformance наглядно показывает, как возможно совместить динамику настоящего SAV [Sports Activity Vehicle, как предпочитает называть свои кроссоверы компания] с эффективностью электрифицированного гибридного привода», говорит член совета директоров BMW, ответственный за продажи и бренд BMW, Йан Робертсон
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Запоздалое появление BMW в сегменте больших роскошных SUV означает, что производитель должен был выйти на рынок с чем-то выделяющимся, пишет Automotive News. «[Наш концепт] сильно отличается от похожих предложений в отрасли, - сказала старший вице-президент марки BMW Хильдегард Вортманн. - Но я очень уверена насчет этой машины»
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Новый стиль баварской марки произвел примерно такой же фурор у журналистов, какой вызвало появление пять лет назад прототипа Bentley Bentayga - концепта EXP 9 F
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Премьеры большого люксового внедорожника BMW пришлось ждать долго. Автопроизводитель собирался выпускать X7 еще до экономического кризиса 2008 г., но отказался от идеи, чтобы сосредоточиться на маленьких экономичных кроссоверах. Разработка активизировалась в 2014 г., когда у компании появились отработанные гибридные технологии и она поняла, что сможет уложится с X7 в ужесточающиеся во всем мире нормы выхлопов
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Видевшие кроссовер в живую в основном отмечают его «гигантские размеры», гипертрофированную радиаторную решетку, которая доминирует в передней части машины и делает X7 очень похожим на модели принадлежащего баварской компании люксового бренда Rolls-Royce. Другие сравнивают образ концепта с зубастой мордой бобра или с мультяшным Кроликом Багзом (Bugs Bunny). Будущий топовый кроссовер BMW обвиняют также в перенасыщенности хромом, узкоглазости и кубизме. Такая решетка радиатора понравится клиентам, которые хотят выделиться в толпе, считает Вортманн. «Быть слишком скромным было бы неправильным посылом для такого автомобиля», сказала она
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При всей футуристичности дизайна клиентам BMW будет знаком сфокусированный на водителе дизайн интерьера, говорит компания про свой будущий флагман. Панели приборов, центральная консоль и двери будто окутывают водителя. 12-дюймовый экран приборной панели и центральный сенсорный информационный дисплей расположены близко и создают единый визуальный элемент. Новая концепция управления предусматривает интерактивное использование обоих дисплеев
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Органы управления сделаны в строгом минималистичном стиле
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Панорамная крыша визуально расширяет пространство и делает салон легче и светлее
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Таким образом создается ощущение поездки с машине открытым верхом, считает компания
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Шесть отдельных кресел расположены в три ряда
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Несущая распорка панорамной крыши сделана необычной Y-образной формы
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Для пассажиров второго ряда сидений предусмотрены сенсорные экраны. Информационно-развлекательная система предусматривает интеграцию смартфонов и возможность переслать информацию на соседний экран или отправить адрес в навигационную систему
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В крышу вмонтированы лазерные световоды, панели интерьера оборудованы динамической контурной подсветкой
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Четыре кресла передних рядов крепятся к полу тонким креплениям, что дает дополнительное пространство для ног
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