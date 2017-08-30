Porsche представила третье поколение Cayenne

Porsche

На рынок модель будет запущена в двух версиях: Cayenne с 6-цилиндровым 3 л бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 340 л. с. (на 40 л. с. больше, чем у аналогичного мотора предшествующей модели) и крутящим моментом 450 Нм, которая может разгоняться до 100 км/ч за 6,2 с (5,9 с с пакетом Sport Chrono) и набирать максимальную скорость 245 км/ч

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