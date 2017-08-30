Porsche представила третье поколение Cayenne
Модель стала легче, мощней и технически изысканней
Porsche представила третье поколение большого кроссовера Cayenne. Презентация прошла на специальном мероприятии в Штутгарте. Публичная премьера пройдет в середине сентября на автосалоне во Франкфурте
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Третье поколение Cayenne стало длиннее и чуть ниже предшественника. Длина выросла на 63 мм, до 4918 мм, высота уменьшилась на 9 мм, колесная база при этом не изменилась - 2895 мм. Объем багажника увеличивается на 100 л, до 770 л
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Конструкция автомобиля облегчена на до 65 кг, до 1985 кг. Для сокращения веса внешние детали кузова Cayenne сделаны из алюминиевого листа, как у нового поколения лифтбэка Porsche Panamera, а обычный свинцовый аккумулятор заменен на литий-ион-полимерную батарею, которая на 10 кг легче
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После премьеры в 2002 г. Cayenne быстро стал бестселлером марки, выпускавшей прежде только спортивные купе. Cayenne стал второй по продажам моделью бренда только после появления в модельной линейке компактного кроссовера Macan. Суммарно с 2002 г. компания продала 760 000 ед. Cayenne
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После появления Macan кроссоверы стали оставлять около 2/3 в продажах немецкого бренда спортивных автомобилей. В 2015 г. компания продала во всем мире 225 121 машин (рост на 19% ), из них 73 119 ед. Cayenne и около 80 000 Macan. В 2016 г. Porsche продала 237 778 машин (рост на 6%), из которых на Macan пришлось 95 642 единиц (рост на 19%), показатели Cayenne не раскрывались
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Стоимость третьего поколения Cayenne в Германии начинается с 74 828 евро за стандартную версию, и с 91 964 евро за Cayenne S, дилеры начали принимать заказы, сообщила компания
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В приборную панель Cayenne установлен 12-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением, использованный на выпущенном в прошлом году новом Panamera. Системы обеспечения безопасности включают камеру ночного видения, ассистента удержания и смены полосы движения
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Модель в стандартной комплектации оснащается LTE модемом и встроенной Wi-Fi точной доступа
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Новый Cayenne будет еще лучше сочетать типичную для Porsche мощь с отличной повседневной практичностью, пообещала компания. «Модель была явно и существенно улучшена и усовершенствована во всех отношениях», сказал председатель правления Porsche Оливер Блуме (на фото слева)
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Конструкция автомобиля с внутризаводским обозначением E3 полностью новая. Использована модернизированная платформа концерна Volkswagen с продольным расположением силового агрегата MLB
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Новый Cayenne разделяет платформу с Volkswagen Touareg и Audi Q7. Для снижения затрат будет полностью изготавливаться вместе соплатформенными моделями на заводе VW Group в Братиславе (Словакия), сообщил Automotive News Europe. Сейчас оттуда окрашенные кузова отправляются для окончательной сборки на завод Porsche в Лейпциге (Германия)
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На рынок модель будет запущена в двух версиях: Cayenne с 6-цилиндровым 3 л бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 340 л. с. (на 40 л. с. больше, чем у аналогичного мотора предшествующей модели) и крутящим моментом 450 Нм, которая может разгоняться до 100 км/ч за 6,2 с (5,9 с с пакетом Sport Chrono) и набирать максимальную скорость 245 км/ч
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... и Cayenne S с 2,9 л двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 440 л. с. (на 20 л. с. больше, чем его предшественника) и крутящим момента 550 Нм, разгон до 100 км/ч - 5,2 с (4,9 с со Sport Chrono), максимальная скорость - 265 км/ч
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Все моторы сочетаются с 8-ступенчатой коробкой передач Tiptronic S. Полный привод - стандартная комплектация
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Ожидается, что в новом поколении Porsche выпустит гибридный вариант Cayenne с подзаряжаемым от сети аккумулятором (plug-in hybrid)
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Блуме ранее говорил Reuters, что автопроизводитель до конца десятилетия решит, станет текущее поколение дизельных двигателей последним. Третье поколение Cayenne по-прежнему будет предлагаться с дизельным мотором, сказал он. Сейчас продажи текущей версии Cayenne с 3 л дизелем приостановлены в европейских странах из-за несоответствия его показателей выбросов действующим нормам
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В Cayenne, как у многих спортивных автомобилей, устанавливаются на передней и задней осях шины разной размерности
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Задняя подвеска управляемая, как у 911 и Panamera. Это улучшает маневренность на низких скоростях и устойчивость на высоких
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Создатели новой машины старались расширить диапазон между спортивностью и комфортом
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