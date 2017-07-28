Германия запретила эксплуатацию дизельных Porsche Cayenne

Германия запретила эксплуатацию 22 000 дизельных Porsche Cayenne из-за нарушения норм загрязнения воздуха. Минтранс страны таким образом показал, что бренд, входящий в Volkswagen Group, также втянут в скандал с дизельным мошенничеством, передает Bloomberg.

Правительство Германии располагает доказательствами, что проданные в Европе 22 000 автомобилей Cayenne с 3,0-литровыми дизельными двигателями используют устройство для обмана тестирования на выбросы, сказал журналистам в Берлине министр транспорта Александр Добриндт в четверг на спешно созванной пресс-конференции. Он сказал, что минтранс отзывает сертификацию транспортного средства и Porsche будет нести 100% расходов на отзыв машин.

Существует высокая вероятность, что кроссовер Volkswagen Touareg также имеет аналогичное программное обеспечение, сказал Добриндт. «Это еще не проверено нами, но теперь будет срочно проверено», - сказал он. «Volkswagen сотрудничает с нами и гарантирует, что если аналогичное программное обеспечение будет обнаружено, проведет отзыв транспортных средств по соответствующим процедурам».

Porsche обнаружила программное обеспечение во время внутреннего расследования и согласилась отозвать транспортные средства, сказала компания.

«Эта модель автомобиля все еще находится в производстве», - сказал Добриндт. Он сказал, что правительство вводит запрет на регистрацию транспортных средств, которые еще находятся в продаже. Запрет будет действовать, пока не будет доступно обновленное программное обеспечение, которое должно быть предварительно одобрено минтрансом.

В Германии зарегистрировано около 7000 из 22 000 отзываемых машин. Отзыв касается автомобилей с 3,0 л дизельными двигателями TDI V6, которые были разработаны Audi (входит в Volkswagen Group). Эти двигатели были замешаны в скандале с мошенничеством с выбросами в США - дизельгейте.