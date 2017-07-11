Porsche проверяют в связи с «дизельгейтом»

Представители Porsche заявили, что воспринимают расследование в отношении концерна всерьез, компания готова к сотрудничеству с прокуратурой
Tobias Schwarz / REUTERS
Прокуратура Штутгарта подозревает Porsche и ее дочернюю компанию в США в манипулировании данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах. В отношении одного из сотрудников концерна начато расследование, пишет Deutsche Welle. Однако Reuters и Welt сообщают, что расследование проводится в отношении нескольких сотрудников. Их имена не раскрываются.
Следствие также подозревает Porsche в мошенничестве и недостоверной рекламе.
Как сообщает Reuters со ссылкой на прокурора Яна Хольцнера, речь может идти о дизельных двигателях, таких как трехлитровый V6. Двигатели Porsche поставляла Audi, являющаяся дочерним предприятием Volkswagen. V6 устанавливался в основном на модели Porsche Cayenne. Как пишет Der Spiegel, прокуратура подозревает, что уровень вредных выбросов Porsche Cayenne V6 TDI не соответствует установленным экологическим требованиям. Федеральному автотранспортному ведомству было поручено в июне проверить моторы данной марки Porsche.
Представители Porsche заявили, что воспринимают расследование в отношении концерна всерьез, компания готова к сотрудничеству с прокуратурой. «Вне зависимости от нынешнего решения прокуратуры Porsche и ранее искала и находила возможность общения с прокуратурой в Штутгарте. Мы находимся в контакте со следствием и всячески поддерживаем расследование», - говорится в сообщении компании.
Как отмечает Porsche, компания не специализируется на выпуске автомобилей с дизельными двигателями. Доля таких автомобилей концерна «на всех рынках» не превышает 16%, в Германии - 36%.
11 июля Porsche отчиталась о продажах в первом полугодии 2017 г. Как говорится в пресс-релизе концерна, в январе - июне было продано рекордное количество автомобилей в истории компании - 126 497 машин, что на 7% превышает аналогичный показатель 2016 г. Наиболее продаваемой моделью стала Macan (более 50 000 штук), вторая по популярности - Cayenne (продано 35 601 штук за полгода). Как отмечается в сообщении, рост продаж произошел в основном за счет нового четырехдверного спортивного Panamera: продажи данной модели выросли в отчетном периоде на 54%. Крупнейшим рынком для компании стал Китай - рост продаж на 18% до 35 864 автомобилей.
7 июля 2017 г. минюст США обвинил бывшего топ-менеджера Audi Джованни Памио в том, что он давал указания об изменении программного обеспечения в дизельных автомобилях для обмана американских регуляторов при контроле за экологичностью выхлопов.
Обвинять в «дизельгейте» Volkswagen стали в сентябре 2015 г. В том же месяце автопроизводитель признался, что устанавливал на автомобили специальное программное обеспечение, занижавшее данные о выбросах вредных веществ в атмосферу. «Дизельгейт» затронул более 11 млн автомобилей в мире.
Как каялись автопроизводители
Thomas Peter / Reuters
Акции японского автопроизводителя Suzuki Motor упали по итогам торгов 18 мая 2016 г. на 9,4% на слухах о том, что компания собирается признаться в нарушении правил тестирования автомобилей. Как сообщили японские СМИ со ссылкой на источники, глава Suzuki Осаму Судзуки в среду представит соответствующий доклад японскому министерству транспорта
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Tomohiro Ohsumi / Bloomberg
Mitsubishi Motors неправильно определяла показатели расхода топлива автомобилей для внутреннего рынка как минимум с 1991 г., сообщила компания 26 апреля 2016 г. Президенту Mitsubishi Тетцуро Айкаве пришлось извиняться за обман покупателей. Неправильные методики определения расхода топлива использовались с 2002 г. Они коснулись только 625 000 произведенных для местного рынка микролитражных автомобилей. Речь шла о занижении на 5–10% показателя расхода топлива, причем три четверти машин (468 000) Mitsubishi Motors произвела для Nissan. Обе компании временно приостановили продажи всех четырех моделей: Mitsubishi eK Wagon и eK Space, а также Nissan Dayz и Dayz Roox
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Imago /TASS
В сентябре 2015 г. гендиректор крупнейшего в Европе автопроизводителя Volkswagen Мартин Винтеркорн ушел в отставку после скандала с занижением показателей вредных выбросов автомобилями концерна, уже получившего название «дизельгейт». «Я в шоке от последних событий. Прежде всего от того, что столь грубые нарушения приобрели такой размах в Volkswagen Group», - заявил Винтеркорн. Он попросил наблюдательный совет группы прекратить его полномочия гендиректора «в интересах компании»
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Manuel Balce Ceneta / AP
Руководитель американского подразделения Volkswagen Майкл Хорн вскоре после начала "дизельгейта" признал, что компания была нечестной с американскими экологическими регуляторами и клиентами. "Да, мы сильно дали маху", - сказал он. Американские регуляторы обязали VW отозвать 482 000 проданных машин с дизельными двигателями, способными распознавать и обманывать аппаратуру тестирования на вредность выхлопа. Всего в мире таких машин продано около 11 млн, признал концерн
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Toru Hanai / Reuters
В июне 2015 г. президент Toyota Motor Акио Тойода извинялся перед аудиторией за историю с Джули Хэмп. 55-летнюю американку, которая стала первой женщиной среди высшего руководства японского автопроизводителя, арестовали в Японии по подозрению в незаконном ввозе сильного болеутоляющего лекарства. Хэмп подала в отставку еще до окончания расследования, и она была принята, "учитывая проблемы и неудобства, которые принесли недавние события акционерам компании"
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Yuya Shino / Reuters
В июне 2015 г. гендиректор Takata Сигехиса Такада провел пресс-конференцию, посвященную дефектам ее подушек безопасности, которые стали причиной гибели нескольких человек и отзыва миллионов автомобилей по всему миру. Он принес свои извинения и заявил, что компания думает над созданием фонда для выплат компенсаций жертвам дефектов