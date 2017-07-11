Porsche проверяют в связи с «дизельгейтом»

Представители Porsche заявили, что воспринимают расследование в отношении концерна всерьез, компания готова к сотрудничеству с прокуратурой Tobias Schwarz / REUTERS

Прокуратура Штутгарта подозревает Porsche и ее дочернюю компанию в США в манипулировании данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах. В отношении одного из сотрудников концерна начато расследование, пишет Deutsche Welle. Однако Reuters и Welt сообщают, что расследование проводится в отношении нескольких сотрудников. Их имена не раскрываются.

Следствие также подозревает Porsche в мошенничестве и недостоверной рекламе.

Как сообщает Reuters со ссылкой на прокурора Яна Хольцнера, речь может идти о дизельных двигателях, таких как трехлитровый V6. Двигатели Porsche поставляла Audi, являющаяся дочерним предприятием Volkswagen. V6 устанавливался в основном на модели Porsche Cayenne. Как пишет Der Spiegel, прокуратура подозревает, что уровень вредных выбросов Porsche Cayenne V6 TDI не соответствует установленным экологическим требованиям. Федеральному автотранспортному ведомству было поручено в июне проверить моторы данной марки Porsche.

Представители Porsche заявили, что воспринимают расследование в отношении концерна всерьез, компания готова к сотрудничеству с прокуратурой. «Вне зависимости от нынешнего решения прокуратуры Porsche и ранее искала и находила возможность общения с прокуратурой в Штутгарте. Мы находимся в контакте со следствием и всячески поддерживаем расследование», - говорится в сообщении компании.

Как отмечает Porsche, компания не специализируется на выпуске автомобилей с дизельными двигателями. Доля таких автомобилей концерна «на всех рынках» не превышает 16%, в Германии - 36%.

Рекордные продажи Porsche

11 июля Porsche отчиталась о продажах в первом полугодии 2017 г. Как говорится в пресс-релизе концерна, в январе - июне было продано рекордное количество автомобилей в истории компании - 126 497 машин, что на 7% превышает аналогичный показатель 2016 г. Наиболее продаваемой моделью стала Macan (более 50 000 штук), вторая по популярности - Cayenne (продано 35 601 штук за полгода). Как отмечается в сообщении, рост продаж произошел в основном за счет нового четырехдверного спортивного Panamera: продажи данной модели выросли в отчетном периоде на 54%. Крупнейшим рынком для компании стал Китай - рост продаж на 18% до 35 864 автомобилей.

7 июля 2017 г. минюст США обвинил бывшего топ-менеджера Audi Джованни Памио в том, что он давал указания об изменении программного обеспечения в дизельных автомобилях для обмана американских регуляторов при контроле за экологичностью выхлопов.

Обвинять в «дизельгейте» Volkswagen стали в сентябре 2015 г. В том же месяце автопроизводитель признался, что устанавливал на автомобили специальное программное обеспечение, занижавшее данные о выбросах вредных веществ в атмосферу. «Дизельгейт» затронул более 11 млн автомобилей в мире.

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