Легковые автомобили

Bentley показала новинку Continental GT

Третье поколение купе, созданное на основе концепта EXP 10 Speed 6, будет представлено на автосалоне во Франкфурте
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