Bentley показала новинку Continental GT
Третье поколение купе, созданное на основе концепта EXP 10 Speed 6, будет представлено на автосалоне во Франкфурте
Bentley представила новый Continental GT – автомобиль класса Gran Turismo. Профиль Continental GT вытянулся и стал более приземистым из-за смещения передних колес на 135 мм вперед, что позволило удлинить капот и занизить переднюю часть автомобиля
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Дизайн задней части автомобиля также переработан: фары в форме эллипса повторяют силуэт расположенных под ними выхлопных труб
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У новинки обновленный 6-л двигатель с двойным турбонаддувом — W12 TSI мощностью 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Впервые он дополнен восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, что обеспечивает еще более быстрое и эффективное переключение
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Положение двигателя изменилось: он перемещен назад для более эффективного распределения массы, улучшения отзывчивости и динамики автомобиля. Производитель обещает разгон от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды и максимальную скорость 333 км/ч
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Система автоматически подключаемого полного привода распределяет крутящий момент между осями в зависимости от дорожной ситуации. Тормозные диски, традиционно для Continental GT, больше на передних колесах, при этом их размер увеличился на 15 мм до 420 мм для компенсации возросшей мощности
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Инновационная цифровая приборная панель ориентирована на водителя, дисплей поворотный (Bentley Rotating Display)
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12,3-дюймовый сенсорный экран расположен на трехстороннем вращающемся элементе, который позволяет скрыть экран в приборной панели или разместить на его месте три аналоговых циферблата
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Главный экран дисплея вмещает три параметра по выбору владельца, например, навигацию, мультимедиа и телефон
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Салон автомобиля создан вручную с отделкой из кожи и шпона. Для отделки одного Continental GT требуется более 10 кв. м древесины, обработка и установка вручную деревянных вставок занимает 9 часов
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Новая деталь интерьера – прострочка кожаных сидений «ромб в ромбе»
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Хромированные детали интерьера также отполированы вручную
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Салон четырехместный. Сидения нового Continental GT регулируются по 20 позициям
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Новейшие технологии обеспечивают прочность кузова при его малом весе, обещает производитель. Кузов новинки более чем на 80 кг легче, чем у предыдущего Continental W12. В зависимости от выбранного режима, пневматическая подвеска может быть жесткой, как у спортивных автомобилей, или мягкой, как у лимузинов
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Создавая кузов, дизайнеры вдохновлялись концепт-каром EXP 10 Speed 6. Его цвет может быть исполнен в одном из 17 оттенков, обещает производитель
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Улучшенное адаптивное шасси оборудовано системой Bentley Dynamic Ride с отдельной 48-вольтовой системой питания для улучшенной управляемости и плавности хода в любых условиях. Система также отвечает за комфорт в пути, противодействуя поперечному крену и уменьшая вибрацию в салоне
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В стандартной комплектации Continental GT на выбор предлагаются два варианта дизайна 21-дюймовых колёсных дисков. К тому же автомобиль можно оснастить лёгкими коваными 22-дюймовыми дисками
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Continental GT спроектирован и создан вручную в Великобритании
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Мировая премьера Continental GT состоится на автосалоне во Франкфурте 12–24 сентября этого года
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