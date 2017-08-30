Bentley показала новинку Continental GT

Bentley Motors

Новейшие технологии обеспечивают прочность кузова при его малом весе, обещает производитель. Кузов новинки более чем на 80 кг легче, чем у предыдущего Continental W12. В зависимости от выбранного режима, пневматическая подвеска может быть жесткой, как у спортивных автомобилей, или мягкой, как у лимузинов

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