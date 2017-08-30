Как будет выглядеть новый Duster
Самый дешевый кроссовер на европейском рынке обрел новые формы
Румынское подразделение Dacia французского концерна Renault-Nissan сегодня раскрыло облик нового кроссовера Duster. Официальная премьера автомобиля состоится 12 сентября на Франкфуртском автосалоне
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Duster получил новую решетку радиатора, схожую с новым Sandero, более крупные фары со светодиодными ходовыми огнями и квадратные, широко расставленные задние светодиодные фонари, напоминающие дизайном Jeep Renegade
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Дорогие комплектации оснащаются легкосплавными 17-дюймовыми колесными дисками. На опубликованных фото представлен автомобиль в новом цвете - «атакама оранж»
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Новый Duster - эволюционное развитие предшественника и почти не отличается от него по размерам, пишет Carscoops. Renault сообщила, что лобовое стекло отодвинуто вперед на 100 мм, а его наклон увеличен
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Компания уверяет, что интерьер полностью переработан, а качество отделки улучшено, но эксперты предполагают, что он будет похож на Sandero
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Новый кроссовер Duster начнет продаваться в Европе уже этой зимой, а для России его локализуют к 2019 г. В России Renault Duster - один из самых популярных кроссоверов
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За первое полугодие 2017 г. в РФ продано 19 800 машин - это пятое место по продажам среди всех моделей и второе - в секторе кроссоверов после Hyundai Creta
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