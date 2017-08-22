Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Great Wall Motors нацелилась на Jeep
Great Wall Motors хочет купить всю или часть Fiat Chrysler Automobiles
В первую очередь крупнейшего производителя внедорожников в Китае интересует Jeep
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Специально для китайского рынка Jeep разработал семиместный кроссовер Yuntu
Fiat Chrysler Automobiles
Слухи об интересе китайской компании к FCA появились после публикации в американском издании Automotive News об интересе некого «известного китайского автопроизводителя», который сделал предложение о покупке концерна, спровоцировавшей скачок акций Fiat. Китайская фирма намерена приобрести часть или все акции владельца брендов Jeep и Ram, говорили источники издания.
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