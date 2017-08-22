Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Great Wall Motors нацелилась на Jeep

Great Wall Motors хочет купить всю или часть Fiat Chrysler Automobiles

В первую очередь крупнейшего производителя внедорожников в Китае интересует Jeep

Слухи об интересе китайской компании к FCA появились после публикации в американском издании Automotive News об интересе некого «известного китайского автопроизводителя», который сделал предложение о покупке концерна, спровоцировавшей скачок акций Fiat. Китайская фирма намерена приобрести часть или все акции владельца брендов Jeep и Ram, говорили источники издания.

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