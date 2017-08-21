Great Wall проявляет интерес к Fiat Chrysler

Вся FCA слишком велика для китайской компании, считают аналитики, а подразделение Jeep поможет ей быстрее развиваться в сегменте кроссоверов Luke Sharrett / Bloomberg

Генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне неоднократно заявлял, что хотел бы объединить возглавляемую им компанию с другим автопроизводителем, потому что на мировом рынке сегодня легче всего работать очень крупным концернам. Однако до сих пор потенциальных партнеров искал он. Теперь же интерес к FCA проявила китайская Great Wall Motors.

В понедельник по рынку распространились слухи, что Great Wall рассматривает возможность покупки всего итальянско-американского концерна либо его бренда Jeep. The Wall Street Journal приводит заявление представителя Great Wall о том, что та намерена приобрести именно подразделение FCA, выпускающее внедорожники и кроссоверы. Представитель, правда, не смогла уточнить, направила ли уже китайская компания предложение FCA или только готовит его. Однако, по ее словам, Great Wall продолжит предпринимать усилия по приобретению Jeep.

Financial Times же представитель Great Wall заявил о более амбициозных планах. «У нас всегда был интерес и намерение купить FCA», - сказал он. У себя на родине Great Wall известна прежде всего как производитель именно внедорожников Haval H6, компания также активно пытается выйти на рынок более дорогих моделей в этом сегменте, где выше норма прибыли и больше возможностей для международных продаж, отмечает FT. У FCA между тем широкий спектр брендов – от автомобилей массового сегмента Fiat до люксовых Ferrari и Maserati.

На Haval H6 приходится половина совокупных продаж Great Wall, однако за первые семь месяцев этого года продажи этой модели упали на 5,5% до 263 872 машин. Между тем подразделение Jeep демонстрирует хороший рост: его продажи выросли с 900 000 в 2009 г., когда во время кризиса Fiat купила Chrysler, до 1,4 млн в прошлом году. К 2020 г. компания планирует увеличить их до 2 млн.

Fiat Chrysler, чьи акции в понедельник на внебиржевых торгах из-за слухов подорожали на 3%, отрицает, что китайцы обращались к ней по поводу возможной сделки. «Реагируя на рыночные слухи о потенциальном интересе Great Wall Motors к покупке бренда Jeep, Fiat Chrysler Automobiles заявляет, что Great Wall Motors не обращалась к ней по вопросу о Jeep или какому-либо другому, связанному с ее бизнесом», - говорится в заявлении FCA.

FCA «попросту слишком велика» для Great Wall, считает Ялэ Чжан из шанхайской консалтинговой компании China Automotive Foresight. Для китайцев логичнее было бы попытаться купить у FCA какой-нибудь один бренд, например тот же Jeep, приводит его мнение FT. «Great Wall хочет быть производителем кроссоверов номер один в мире, и они смогут достичь этой цели гораздо быстрее, если купят Jeep», - сказал он.

Great Wall немного меньше FCA по рыночной капитализации. У китайской компании она составляет 120,9 млрд юаней ($18,1 млрд), а у Fiat Chrysler – 16,45 млрд евро ($19,38 млрд). К тому же чистый долг FCA – 4,2 млрд евро ($4,95 млрд).