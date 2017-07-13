Jaguar представила новый кроссовер

Jaguar

На российском рынке будут представлены автомобили только с полным приводом и автоматической коробкой передач, сказала компания. Сейчас дилеры уже принимают заказы, автомобили в России появятся весной 2018 г. Цена в России будет от 2,46 млн руб. (дизель 150 л. с. в комплектации Standart) до 3,85 млн руб. (дизель 240 л. с. R-Dynamic HSE и бензиновый 300 л. с. R-Dynamic HSE), сказала компания

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