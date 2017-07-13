Jaguar представила новый кроссовер
Компактный SUV появится в России весной 2018 года
Британский автопроизводитель, принадлежащий индийской Tata, расширяет линейку кроссоверов второй моделью E-Pace. Благодаря первому F-Pace компания увеличила продажи с января по май 2017 г. на 65% до 79 895 машин, и ожидает их роста в 2016/2017 финансовом году на 85%
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E-Pace будет производиться по контракту компанией Magna Steyr в австрийском Граце. Там же в 2018 г. начнет выпускаться третий SUV британской марки - электромобиль I-Pace
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Дизайн E-Pace вдохновлен спорткаром F-Type, сказала компания. «Автомобиль сохраняет чистоту линий и динамику, непривычные для столь практичного автомобиля,» говорит директор по дизайну Jaguar Ян Каллум
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«E-Pace объединяет лучшее из двух миров: динамику спорткара Jaguar и практичность компактного кроссовера,» считает директор модельной линейки Jaguar E-Pace Алан Фолькерц
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Длина пятиместного кроссовера 4395 мм, колесная база - 2681 мм, объем багажника - 577 л
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E-Pace будет поставляться в комплектациях S, SE и HSE с пятью силовыми агрегатами – тремя дизельными (мощностью 150, 180 и 240 л. с.) и двумя бензиновыми (249 и 300 л.с.) двигателями (все 2,0-литровые четырехцилиндровые). Самый мощный бензиновый мотор разгоняет E-Pace до 100 км/ч за 6,4 с, максимальная скорость ограничена электроникой на 243 км/ч
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В автомобиле будет множество электронных систем и примочек. Например, с помощью технологии Activity Key, браслета-транспондера с защитой от воды и ударов, водитель может запереть основной ключ внутри автомобиля и отправиться на прогулку или заняться спортом, а ключи, оставшиеся в салоне, деактивируются
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Автомобиль будет оснащаться двумя видами полноприводной трансмиссии. Более продвинутая Active Driveline (стандартная для моторов 240 и 300 л. с.) во время равномерного движения по трассе направляет мощность только на переднюю ось, сокращая расход топлива за счет снижения паразитных потерь, объяснила компания
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В поворотах или сложных дорожный условиях с помощью двух электронно-управляемых фрикционов на задней оси система может перераспределить до 100% крутящего момента на любое из задних колес
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Для продвижения модели каскадер Терри Грант на E-Pace повторил трюк «бочка» из фильма 1974 г. о Джеймсе Бонде «Человек с золотым пистолетом». За 15-метровый прыжок с оборотом на 270 градусов машина и водитель попадут для Книгу рекордов Гиннеса
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В стандартное оснащение автомобиля входит мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем
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В отсеке центральной консоли умещаются четыре большие бутылки с водой, ее можно трансформировать для держателей стаканов и хранения вещей
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Дополнительно автомобиль может быть оснащен цветным 12-дюймовым экраном место аналоговой приборной панели и двумя вариантами аудиосистем Meridian
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Все моторы сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF с выбором режимов вождения Drive Control
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Водитель может настроить под себя алгоритм работы дроссельной заслонки, стратегию переключения автоматической коробки, отклик руля, а при установке системы Adaptive Dynamics подвеску и работу шасси
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Салон можно оснастить четырьмя розетками 12 В, пятью разъемами USB и Wi-Fi точкой доступа в интернет через модем 4G, к которой можно подключать до 8 мобильных устройств
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На российском рынке будут представлены автомобили только с полным приводом и автоматической коробкой передач, сказала компания. Сейчас дилеры уже принимают заказы, автомобили в России появятся весной 2018 г. Цена в России будет от 2,46 млн руб. (дизель 150 л. с. в комплектации Standart) до 3,85 млн руб. (дизель 240 л. с. R-Dynamic HSE и бензиновый 300 л. с. R-Dynamic HSE), сказала компания
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