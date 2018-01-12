Транспортные средства будущего на выставке CES в Лас-Вегасе
На выставке потребительской электроники демонстрируют разработки систем роботизированного вождения и электрифицированных приводов
Toyota старается представить, как может выглядеть универсальная платформа для транспорта будущего. Концепт самоуправляющегося электромобиля e-Pallet может оборудоваться для перевозки пассажиров или грузов, электроника позволяет устанавливать перевозчикам собственный софт для управления робомобилем
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Концепт немецко-китайско-калифорнийского стартапа Byton. Электромобиль с запасом хода 520 км постоянно подключен к сетям по 5G и сможет передвигаться без участия водителя. Продажи обещают начать к концу 2019 г. Дизайном занимался Бенуа Жакоб, разработчик BMW i3 и i8. Гендиректор и многие инженеры также пришли из электрического суббренда баварской марки
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Концепт гибридного суперкара Mercedes-AMG Project One, сделанного на основе технологий Formula 1. Впервые показан осенью 2017 г. на автосалоне во Франкфурте
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Французская компания Navya демонстрирует в Лас-Вегасе в действии шестиместное робо-такси Autonom Cab. Микроавтобус без руля можно вызвать через приложение на смартфоне, электропривод может разгонять его до 90 км/ч (для комфорта пассажиров скорость ограничена 55 км/ч), емкости батареи хватает примерно на 10 часов движения. Машина стоит примерно $250 000, сообщила компания
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Концепт двухместного городского самоуправляемого автомобильчика будущего Smart Vision EQ Fortwo без руля и педалей
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Первый роботизированный автомобиль Ford пока не перевозит пассажиров, но уже может доставлять пиццу
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Роботизированный минибус Olli американской Local Motors почти полностью напечатан на 3D-принтере. Перевозит до 12 человек, скорость - 40 км/ч, запас хода - до 60 км. С такими параметрами предназначен для локальных задач, но уже ездит по дорогам общего пользования в столице страны Вашингтоне и скоро - в Лас-Вегасе
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Концепт самоуправляемого электромобиля Nissan IMx впервые появился на публике в Токио осенью 2017 г. Батарея, размещенная под плоским полом машины, позволяет проехать без подзарядки 600 км
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Intel с помощью недавно приобретенного разработчика компьютерного зрения Mobileye собирается создать трехмерную карту высокого разрешения, необходимую для движения роботизированных автомобилей. Информация будет собираться через уже установленные в машинах видеокамеры, обрабатываться и храниться в глобальной базе RoadBook
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Hyundai Nexo - второе поколение серийных электромобилей Hyundai с водородными топливными элементами (FCEV). Продажи в нескольких странах начнутся в начале 2018 г. По сравнению с водородной версией кроссовера Tucson FCEV запас хода Nexo увеличен на 40% до 596 км. Температурный диапазон - от - 29 до + 50 градусов Цельсия
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Концепт электромобиля будущего Toyota Concept-i (слева) дебютировал на CES год назад. Продолжающий серию Concept-i Ride – двухместный хетчбэк с электроприводом - впервые в Америке
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Kia показывает концепт электромобиля Niro EV. У кроссовера литий-полимерный аккумулятор 64 кВт/ч, дающий запас хода до 383 км. К 2025 г. компания собирается выпустить пять новых электромобилей на аккумуляторах (BEV) и электромобиль с питанием от водородных топливных элементов (FCEV)
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Bell Helicopter заявила о планах выпуска роботизированного такси с электроприводом. Компания пока показывает четырехместную кабину будущего летательного аппарата
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Роботов учат управлять не только автомобилями и вертолетами, но и двухколесными транспортными средствами. Motobot, разработка Yamaha, уже умеет ездить по треку со скоростью 200 км/ч
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Panasonic предполагает, что салон самоуправляемого автомобиля превратится в жилое пространство. Кресла концепта Autonomous Living Space Cabin предполагают вальяжную посадку, стекла и потолок - это сенсорные экраны, предусмотрен охлаждаемый бар и, самое главное, беспрерывное подключение к цифровым сетям
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Пользовательский интерфейс электромобиля - отдельная концепция для Kia. Система управляется через сенсорные панели и жестами, технологии распознавания лица и речи разработаны в сотрудничестве с Amazon
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Стильные электроскутеры OjO уже можно купить в Америке по цене от $2000. Максимальная скорость - 32 км/ч, батарея дает запас хода 40 км, заряжается от обычной розетки
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Концепт электросамоката Concept-i Walk японская Toyota показала в Токио в октябре 2017 г. Теперь трехколесное транспортное средство для пешеходных зон с раздвигающимся ножницами каркасом и запасом хода 10-20 км показывают американцам
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Концепт шатл-трансформера Snap от швейцарской компании Rinspeed. Главная особенность самоуправляемого электрокара – легко разделяемые шасси и кабина
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Nissan показывает наработки по технологии B2V (Brain-to-Vehicle). Искусственный интеллект декодирует сигналы мозга водителя, чтобы прогнозировать его действия. Это на 0,2-0,5 с уменьшит время реакции автомобилей на управляющие действия и поможет им адаптироваться к водителям, считает компания
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