Транспортные средства будущего на выставке CES в Лас-Вегасе

John Locher / AP

Роботизированный минибус Olli американской Local Motors почти полностью напечатан на 3D-принтере. Перевозит до 12 человек, скорость - 40 км/ч, запас хода - до 60 км. С такими параметрами предназначен для локальных задач, но уже ездит по дорогам общего пользования в столице страны Вашингтоне и скоро - в Лас-Вегасе

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