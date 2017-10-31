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Алексей Невельский
Дизайн и технологии

Автопроизводители делают машины все умнее

Китайцы создают «смартфон на колесах», а японцы учат автомобиль разговаривать и дружить с водителем

Конкуренция на авторынке растет, но теперь уже между автопроизводителями и технологическими компаниями. Последние разрабатывают операционные системы для автомобилей, так как водителям все важнее иметь в них интернет-соединение. Это вынуждает Toyota и других автопроизводителей оснащать свои машины искусственным интеллектом (ИИ).

На проходящем в Токио автосалоне Toyota продемонстрировала концепт-кары с виртуальным помощником Yui, сообщает The Wall Street Journal. Он должен оценивать настроение и состояние водителя, беседовать с ним и, если тот устал, предложить вести автомобиль в режиме автопилота. Водитель в это время может откинуть сиденье назад и насладиться массажем. Toyota планирует приступить к тестам оснащенных Yui автомобилей на японских дорогах в 2020 г.

Honda тоже воспользовалась автосалоном в Токио, чтобы продемонстрировать концепт-кар с собственной системой ИИ, получившей название Hana. «Люди часто боятся ИИ, поскольку он очень умный. Мы не хотим создавать подобие Терминатора», – отметила представитель Honda.

Toyota хочет, чтобы люди относились к Yui как к другу или члену семьи и предоставили ему доступ к своим аккаунтам в социальных сетях. Также Yui должен следить за новостями, чтобы обсуждать с водителями интересующие их события.

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