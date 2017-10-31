Автопроизводители делают машины все умнее
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Конкуренция на авторынке растет, но теперь уже между автопроизводителями и технологическими компаниями. Последние разрабатывают операционные системы для автомобилей, так как водителям все важнее иметь в них интернет-соединение. Это вынуждает Toyota и других автопроизводителей оснащать свои машины искусственным интеллектом (ИИ).
На проходящем в Токио автосалоне Toyota продемонстрировала концепт-кары с виртуальным помощником Yui, сообщает The Wall Street Journal. Он должен оценивать настроение и состояние водителя, беседовать с ним и, если тот устал, предложить вести автомобиль в режиме автопилота. Водитель в это время может откинуть сиденье назад и насладиться массажем. Toyota планирует приступить к тестам оснащенных Yui автомобилей на японских дорогах в 2020 г.
Honda тоже воспользовалась автосалоном в Токио, чтобы продемонстрировать концепт-кар с собственной системой ИИ, получившей название Hana. «Люди часто боятся ИИ, поскольку он очень умный. Мы не хотим создавать подобие Терминатора», – отметила представитель Honda.
Toyota хочет, чтобы люди относились к Yui как к другу или члену семьи и предоставили ему доступ к своим аккаунтам в социальных сетях. Также Yui должен следить за новостями, чтобы обсуждать с водителями интересующие их события.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}