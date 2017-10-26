Автопроизводители показывают гибридно-водородное будущее машин на автосалоне в Токио
Японское представление об автомобиле продолжает удаляться от общемирового
В столице Японии открылся Токийский автосалон, производители удивляют посетителей выставки экстремальным модернизмом и показывают гибридно-водородное будущее автопрома. На фото концепт компактного хетчбэка Mazda Kai. Он анонсирует новое поколение моделей японской марки, демонстрируя одновременно технологии и развитие стиля Kodo - Soul of Motion, в котором сделаны все современные модели марки
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В концепте Mazda Kai используются разработки для новых моделей марки, в том числе первый в мире бензиновый двигатель Skyactive X с воспламенением от сжатия, как в дизеле, в котором свечи зажигания работают только в некоторых режимах
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Mitsubishi Motors показывает на автошоу концепт полноприводного кроссовера с электроприводом и питанием от аккумуляторов e-Evolution concept. Передние колеса приводит один электромотор, на задней оси их два, соединенных блоком активного заднего межколесного дифференциала с электронным управлением. Система искусственного интеллекта (AI) машины может подстраивать параметры машины под водителя, а если он не достаточно опытный, подсказывать ему голосом и текстом на приборах правильные действия
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Mitsubishi Motors в прошлом году перешла под контроль Nissan, развитие нового модельного ряда теперь будет проходить согласованно с партнерами по альянсу Renault и Nissan: за шесть лет у них должны появиться 12 новых электромобилей на общей платформе. На фото: интерьер Mitsubishi e-Evolution concept
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Футуристический Toyota Concept-i впервые показали в начале года на шоу потребительской электроники в Лас-Вегасе. Он открывает целую серию концептов автономных экологически чистых машин, через которые компания пытается осмыслить возможности передвижения людей в будущем
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Разработчики создавали Toyota Concept i изнутри наружу, то есть начали с интерфейса и сервисной платформы с развитым искусственным интеллектом. Для взаимодействия с водителем используются свет, звук и тактильные сигналы, при этом разработчики отказались от центрального экрана, чтобы, не отвлекая водителя от дороги, показывать информацию в тех местах, где она необходима в определенное время. Снаружи и внутри есть специальные световые индикаторы, сигнализирующие, управляется ли автомобиль в данный момент человеком или компьютером
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Концепт шестиместного минивэна Toyota Fine-Comfort Ride с электроприводом, питающимся от водородных топливных ячеек (FCEV) - демонстратор возможностей компоновки салона и комфорта для пассажиров в машине такого типа
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Салон Toyota Fine-Comfort Ride постарались сделать в стиле «гостиная на колесах»: с разворачивающимися индивидуальными креслами, плоским полом и сенсорными стеклами-экранами. Нижнюю часть автомобиля закрывает шумоизоляционный экран, дающий дополнительный комфорт пассажирам. Запас хода - 1000 км, заправка водородом занимает около трех минут
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Mazda показывает концепт купеобразного седана с лаконичным дизайном Vision Coupe, который предсказывает заднеприводное флагманское купе с традиционным, нероторным мотором
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Интерьер Mazda Vision Coupe сделан в минималистском стиле ma («космос»)
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Nissan показывает концепт IMx, самоуправляющийся кроссовер с электрическим приводом. При активации автономного режима ProPILOT система подтягивает рулевое колесо к приборной панели и откидывает спинки сидений, давая водителю и пассажирам больше пространства в салоне
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Nissan IMx построен на новой платформе электромобилей марки. Каждую ось приводит отдельный электромотор, суммарная мощность силовой установки 320 кВт, крутящий момент 700 Нм. Батарея размещена под плоским полом и дает запас хода 600 км
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На концепте Lexus LS+ демонстрируются технология автопилотирования по автобанам, которая должна появиться на серийной машине в 2020 г., и другие технические новшества, предназначенные флагманскому седану в ближайшем будущем
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Lexus LS+ также показывает развитие стиля марки в преломлении перспективных технологий, например объемную решетку радиатора с интегрированными аэродинамическими шторками, оптику с лазерными светодиодами и боковые зеркала-видеокамеры
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Идея концепта Toyota TJ Cruiser - совместить микроавтобус с внедорожником, получив при умеренных габаритах (длина 4,3 м) симбиоз обоих классов. TJ Cruiser предназначен для активных индивидуумов: кузовные панели покрыты краской, устойчивой к повреждениям, при сложенных задних и переднем пассажирском сиденьях в салон входят трехметровые доски для серфинга или кроссовый мотоцикл
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Компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который чуть больший по размерам, чем ASX, будет запущен в Европе в ноябре. В России продажи модели начнутся в первом полугодии 2018 г., сообщила компания
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Toyota GR HV Sports Concept – заднеприводное двухместное спорткупе с крышей типа targa. Модель предназначается компанией на роль идеологического наследника Toyota Supra. Силовая установка гибридная
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Toyota Concept-i Ride - компактный двухместный хетчбэк с электроприводом. Запас хода - 100-150 км
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Toyota iRide Concept - по сути инвалидная мотоколяска. Двери «крылья чайки» облегчают доступ в салон малоподвижным людям, кран позволяет легко загрузить инвалидную коляску в нишу за задним креслом. Руль и педали заменены на джойстики, кресла сдвигаются электроприводом. Электронные помощники, включая автоматическую парковку, облегчают управление пожилым людям и инвалидам
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Продажи семиместного кроссовера для внутреннего рынка Mazda CX-8 начнутся до конца этого года
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Toyota JPN Taxi - готовое технологическое и коммерческое предложение универсального таксомотора для Японии, внедрение которого начнется к Олимпийским играм 2020 г. «Японское такси» удобнее традиционных для страны седанов по объему салона, посадке-высадке и доступности для инвалидов, считает компания. Гибридный силовой агрегат с 1,5 л двигателем внутреннего сгорания, работающим на сжиженном газе, экономичен и долговечен. Дизайн навеен классическим лондонским кэбом
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Mitsubishi Electric, которая теперь не имеет прямого отношения к Mitsubishi Motors после перехода последней под контроль NIssan, показывает концепт Emirai 4 Smart Mobility. На шоу-каре демонстрируются технологические наработки компании - элекропривод, автопилотирование, подключение к информационным сетям, проекционный дисплей с 3D-графикой и дополненной реальностью, зеркала с интегрированными дисплеями и интуитивное управление интерфейсом с помощью скользящей по дисплею рукоятки-шайбы
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Концепт Toyota Crown предсказывает новое поколение модели. Машину тестировали на трассе Нюрбургринг для настройки управляемости и поведения автомобиля на высоких скоростях, сообщила компания
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Автобус Toyota Sora использует для питания электромоторов водородные топливные элементы (FCEV). Машина готова к серийному производству - промышленный выпуск должен начаться в 2018 г., сообщила компания. Экологически чистые городские автобусы будут использоваться во время Олимпийских игр в Токио в 2020 г.
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Toyota Concept-i Walk - трехколесный электросамокат для пешеходных зон с изменяемой колесной базой, которая подстраивается под скорость. Управляется джойстиком. Запас хода - 10-20 км
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Мир меняется все быстрее, но «императорская» модель Toyota Century никуда не торопится. Третье поколение представительского седана значительно увеличилось в габаритах, сиденья обиты тканью из натуральной шерсти, передняя панель и двери - кожей и деревом. Сзади сиденья с функцией массажа и оттоманкой и один дисплей, встроенный в центральную консоль. Мотор — старый добрый бензиновый V8 объемом 5,0 л. Впрочем, мультимедийная начинка, светодиодная оптика и полный набор современных систем безопасности вполне современные, подчеркнула компания
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