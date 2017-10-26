Автопроизводители показывают гибридно-водородное будущее машин на автосалоне в Токио

Akio Kon / Bloomberg

Разработчики создавали Toyota Concept i изнутри наружу, то есть начали с интерфейса и сервисной платформы с развитым искусственным интеллектом. Для взаимодействия с водителем используются свет, звук и тактильные сигналы, при этом разработчики отказались от центрального экрана, чтобы, не отвлекая водителя от дороги, показывать информацию в тех местах, где она необходима в определенное время. Снаружи и внутри есть специальные световые индикаторы, сигнализирующие, управляется ли автомобиль в данный момент человеком или компьютером

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