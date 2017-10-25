Mazda показала концепт большого купе
Автопроизводитель продолжает интриговать выпуском большого купе или купеобразного седана
Mazda продолжает интриговать выпуском большого купе или купеобразного седана. Автопроизводитель показывает концепт на Токийском автосалоне 2017 г., начавшемся 25 октября в столице Японии
1/12
Внешность концепта Vision Coupe продолжает развитие стиля Kodo – Soul of Motion, в котором сделаны все современные модели автопроизводителя
2/12
Концепт воплощает эстетику японского минимализма, добиваясь простой формы «одного движения», передающей ощущение скорости, сказала компания
3/12
Концепт отдает дань традиционному дизайну Mazda, в этом стиле выпущены первый легковой автомобиль Mazda купе R360 и Mazda Luce Rotary/R130
4/12
Скорее всего, концепт предсказывает заднеприводное флагманское купе с традиционным, нероторным мотором, хотя два года назад японская марка намекала на такую возможность концептом RX-Vision
5/12
Разработка роторного мотора приостановлена из-за того, что все инвестиции пошли на запуск в производство бензинового мотора с воспламенением от сжатия Skyactive X, который существенно выигрывает с точки зрения экологичности, пишет американский Automobile
6/12
Их коллеги из Autoweek ядовито заметили, что Mazda показала, как должно было бы выглядеть купе BMW 6-й серии
7/12
Видевшие на Токийском автосалоне концепт журналисты уже предвещают ему звание лучшего концепта нынешнего автошоу
8/12
В интерьере применяется концепция ma («космос»), взятая из традиционной японской архитектуры
9/12
Она сочетает трехмерную глубину с сильной продольной осью, создавая мягкий расслабляющий объем, но сохраняя при этом ощущение движения
10/12
В идее интерьера лежит «тщательное использование пространства для создания [нужной] атмосферы», заявила компания
11/12
Для этого в том числе оставлены большие полости между передней панелью, отделкой дверей и центральной консолью
12/12
Самые популярные галереи