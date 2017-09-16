Renault-Nissan-Mitsubishi собирается выиграть на масштабе

«Большие парни получат большие преимущества», - считает председатель совета директоров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон Eugene Hoshiko / AP

Альянс Renault-Nissan, в который теперь входит Mitsubishi Motors (RNM), планирует стать мировым лидером по количеству проданных автомобилей - к 2022 г. продавать ежегодно 14 млн автомобилей (ожидаемые продажи партнеров в 2017 г. - 10,5 млн штук). Синергия от сотрудничества должна удвоиться до 10 млрд евро в год (с 5 млрд евро в прошлом году), сказала компания, представив очередной шестилетний план развития Alliance 2022 и новый логотип расширившегося альянса.

Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors в первом полугодии этого года продали совместно 5,27 млн автомобилей, опередив лидеров массового рынка Toyota Motor и Volkswagen. В конце 2022 г. RNM собирается выпускать 9 млн автомобилей, сконструированных на общих платформах, вместо 2 млн сейчас. Эти машины будут совместно использовать 22 двигателя из 31 выпускаемых тремя компаниями, по сравнению с 14 из 38 в прошлом году — 75% общих агрегатов вместо 33% сейчас.

Для увеличения продаж в период действия плана RNM выпустит 12 новых электромобилей (EV) на общей платформе. Запас хода некоторых из этих моделей будет превышать 600 км, пишет Bloomberg, что в два раза больше, чем у представленного недавно второго поколения электромобиля Nissan Leaf. Быстрый 15-минутный цикл зарядки позволит восполнять энергию батарей этих EV для пробега на 230 км - вместо 90 км у современных моделей. К 2022 г. альянс выпустит 40 моделей с различными уровнями автономного управления, по крайней мере один из них будет передвигаться без какого-либо вмешательства человека (уровень 5). Также компания собирается предлагать услуги роботизированного такси, но в среднесрочной перспективе доходы от предоставления услуги мобильности вряд ли станут значительными по сравнению с традиционным изготовлением машин и автокомпонентов, считает председатель совета директоров и гендиректор альянса RNM Карлос Гон.

«Мы собираемся использовать масштаб, который должны создать для получения конкурентных преимуществ в будущем, - сказал Гон в интервью Bloomberg. - Большие парни получат большие преимущества в такой ситуации».

К концу шестилетнего плана партнеры планируют сократить расходы на выпуск электромобилей на 30% по сравнению с уровнем 2016 г. и увеличить экономию за счет расширения использования общих платформ и силовых агрегатов. «Когда есть преимущество масштаба, вам не нужно использовать методы, требующие наименьших затрат времени и сил», - сказал Гон. «Вы можете позволить себе развивать все технологии, необходимые для будущего автомобиля». Он также сказал, что альянс открыт для новых членов. Сейчас Reanult-Nissan сотрудничает с немецким Daimler (перекрестно владеют небольшими пакетами акций друг друга, по 3,1%) и китайской Dongfeng.

Годовой оборот альянса должен составить $240 млрд по сравнению с $180 млрд в прошлом году. «Мы считаем, что рост отрасли будет в основном идти в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии, и мы готовы к этому», - сказал Гон Bloomberg. В октябре Nissan, Renault и Mitsubishi представят собственные планы развития на основе Alliance 2022.

Объявленная цель повысить синергию до 10 млрд евро сама по себе не имеет большого значения, отмечает французская Les Echos. «Это виртуальная цифра, которая учитывает как непроизведенные инвестиции, так и экономию средств по сравнению со схемой, где каждая из компаний действует самостоятельно, - сказал изданию аналитик Natixis Жорж Деньг. - Внешнему наблюдателю сложно это проверить, но легко понять выгоды, достигнутые за счет объединения ресурсов или лучшего разделения труда». Присоединение Mitsubishi в конце 2016 г. и рост продаж действительно повысят экономию за счет масштаба в рамках альянса. «Renault, которая, как ожидается, продаст 3,5 млн автомобилей в этом году, имеет доступ к центру закупок для 10 млн автомобилей - это чрезвычайно продуктивно», - сказал Les Echos Гаэтан Тулемонд из Deutsche Bank.

В то время когда General Motors сворачивает бизнес в Европе, Южной Африке и Индии, а Tesla, производящая 100 000 машин в год, оценивается рынком $63 млрд, Карлос Гон удваивает старомодные достоинства масштаба: разделение платформ, производственных мощностей и технологий, пишет The Wall Street Journal. Высокие показатели синергии не так важны для инвесторов, как прибыльность входящих в альянс компаний. Операционная прибыль 6,2% у Renault за первое полугодие была ниже, чем у меньшего по объемам продаж французского конкурента PSA Group (Peugeot Citroën), Nissan по этому показателю опережает Honda, но отстает от Toyota. В быстро меняющейся автомобильной промышленности нужен не только масштаб, но и прибыльность.

Акции Renault в пятницу на торгах в Париже выросли на 1,43% до 80,25 евро на торгах в Париже. Акции Nissan в Токио стоили на закрытии в пятницу 1129 йен (+0,18%).