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Toyota показывает прелести использования водородных технологий

Концепт Fine-Comfort Ride может проехать без дозаправки тысячу километров
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