Toyota показывает прелести использования водородных технологий
Концепт Fine-Comfort Ride может проехать без дозаправки тысячу километров
Toyota Motor покажет в конце октября на автосалоне в Токио концепт шестиместного минивэна Fine-Comfort Ride
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Концепт демонстрирует возможности компоновки салона автомобиля при использовании электрических двигателей с питанием от водородных топливных ячеек (FCV)
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Колеса автомобиля разнесены по углам кузова, освобождая пространство в салоне для пассажиров: при длине машины 4830 мм колесная база - 3450 мм, свесы кузова очень короткие
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Электромоторы интегрированы в колеса, что также освобождает место под полом кузова
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Пол салона совершенно плоский - следствие отсутствия традиционных силовых агрегатов
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Все стекла оснащены проекционными дисплеями, боковые стекла — еще и сенсорными поверхностями
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Четыре раздельных сидения поворачиваются вокруг осей, поэтому салон можно трансформировать для поездки или для общения пассажиров между собой
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Задние сидения раскладываются в полулежачее положение. Диван третьего ряда цельный
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Заправка водородом занимает около трех минут, запаса хода хватает примерно на 1000 км (по японскому циклу испытаний JC08), говорит компания. Выбросы водородного электромобиля FCV абсолютно нейтральные - только вода
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Toyota с декабря 2014 г. выпускает FCV седан Mirai с силовой установкой на водородных топливных элементах, генерирующих электричество путем химической реакции. С момента запуска компания продала около 4000 таких машин, половину из них - в США, пишет Automotive News
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Крупнейший японский автопроизводитель также выпускает городские автобусы с водородным питанием: два 77-местных автобуса сейчас используются в Токио
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В следующем году компания собирается запустить в производство новый автобус Sora (название составлено из первых букв слов sky, ocean, river и air - как аллюзия цикла обращения воды в природе) с водородными генераторами и никель-метал-гидридными батареями и вывести на дорогу 100 таких машин к Олимпийским играм - 2020 в столице Японии
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Японское правительство поддерживает использование водородного топлива на транспорте. По планам, к 2020 г. в стране должно эксплуатироваться 40 000 машин с водородными генераторами, еще через пять лет - 200 000 штук, а к 2030 г. - 800 000
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