Toyota показывает прелести использования водородных технологий

Toyota

Японское правительство поддерживает использование водородного топлива на транспорте. По планам, к 2020 г. в стране должно эксплуатироваться 40 000 машин с водородными генераторами, еще через пять лет - 200 000 штук, а к 2030 г. - 800 000

13/13