«Автопилот принесет пользу обществу»

Билл Форд не намерен уступать конкурентам Ford рынки каршеринга, автомобилей на альтернативных видах энергии и беспилотников. В прошлом году он инвестировал $4,5 млрд в электромобиль, а на 2021 г. планирует массовый выпуск самоуправляющегося авто

Уверен, твой отец не помнит меня», – говорит Билл Форд, правнук Генри Форда, отпрыск одной из старейших промышленных династий в американской истории и глава одной из самых успешных автомобильных компаний всех времен. Уильям Клей Форд-младший, исполнительный председатель совета директоров Ford Motor Company, в «городе моторов» Детройте может считаться королевской особой. И, однако, не уверен, что он достаточно заметный человек, чтобы произвести впечатление на моего отца, на протяжении десятилетий работавшего обозревателем газеты в Детройте.

Мы сидим в пентхаусе на крыше знаменитого «стеклянного дома» Форда – гигантского остекленного прямоугольника, считавшемся очень современным, когда его построили в 1950-х. Его украшают бирюзовые панели, которым потребуется еще несколько десятков лет, чтобы стать стильным ретро. Форд говорит, что на рубеже столетия подумывал, не снести ли здание, – учитывая, что 1950-е гг. считались «неудачным периодом американской архитектуры». Но вместо этого затеял реновацию.

Будем надеяться, что они начнут со столовой здесь, в Дирборне (Мичиган), мысленно придираюсь я. Помещение так безвкусно оформлено в стиле Среднего Запада, что странно, почему это поданные нам овощи – кабачки, патиссоны, морковь – вкусные и хрустят, как на Восточном побережье.

Ford похож на Coca-Cola или Apple – отчасти тем, что бренд известен всем и каждому, отчасти тем, что вошел в число американских корпоративных легенд. На самом деле миф о Ford порой приукрашивает факты. Прадед Генри, например, не изобретал ни машины, ни конвейера (хотя ему иногда ошибочно приписывают и то и другое). Тем не менее он внес вклад в развитие американского среднего класса, сделав популярными дешевые надежные автомобили и удвоив в 1914 г. зарплату на конвейере (до $5 в день), что позволило рабочим покупать сделанные ими машины. Рабочий класс вошел в число важных потребителей и стал мобилен, это изменило Америку навсегда.

Но это были старые добрые времена, а сейчас старейшего титана американской автопромышленности перегоняет по капитализации калифорнийский стартап по производству электромобилей Tesla. Перед отраслью стоит вопрос: смогут ли традиционные автомобилестроители пережить каршеринговую революцию, беспилотники и машины на альтернативной энергии? Как компания, задуманная во времена Model T (первый в мире дешевый массовый автомобиль, сделанный Фордом. – «Ведомости»), сумеет пробиться в мире Model 3 – массового электромобиля, который скоро должна выпустить Tesla, основатель которой Илон Маск может поспорить с Генри Фордом за место в учебниках истории?

Сюда же относится вопрос, как автопроизводители справятся с угрозой со стороны президента, который сделал американский автопром и непосредственно Ford мальчиком для битья во многих речах, произнесенных как в самом Белом доме, так и за его пределами. Не перегибает ли палку Форд, чтобы успокоить Трампа, когда соглашается отказаться от завода стоимостью $1,6 млрд в Мексике, после того как президент опубликовал серию твитов в этим требованием? Переживет ли легенда Ford одновременный натиск самоуправляющихся машин и президента, который хочет управлять бизнесом автокомпании?