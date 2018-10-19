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Медведев: американский газ обойдется Европе на 40% дороже российского

Американский сжиженный природный газ (СПГ) обойдется Европе на 40% дороже российского, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев (его слова приводит ТАСС). Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.

По мнению премьера, вопрос закупки СПГ в последнее время сильно политизирован усилиями США, «которые постоянно грозят пальцем» европейским странам, уговаривая их не покупать газ у России.

На этой неделе польская нефтегазовая компания PGNiG подписала долгосрочный контракт на закупку СПГ у американской Venture Global LNG. Согласно контракту США будут ежегодно поставлять Польше по 2 млн т СПГ в течение 20 лет.

Сейчас почти 70% импортного газа Польше поставляет «Газпром». Варшава неоднократно говорила, что считает стоимость российского газа завышенной, и требовала ее пересмотреть. Контракт PGNiG с «Газпромом» заканчивается в 2022 г., именно с этого года Польша планирует закупать газ у США. Польская сторона может отказаться продлевать соглашение с российской компанией.

В 2017 г. потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м (по данным BP), собственная добыча — около 4 млрд куб. м. В общем объеме экспортных поставок российской компании на рынок Польши приходится 5%.

Исходя из расчетов минэнерго США, прогнозная стоимость американского газа будет сопоставима с российским газом только в момент его отгрузки на танкер в Мексиканском заливе. С учетом затрат на доставку и регазификацию Польша будет платить около $178 млн в год.