Во сколько обойдется Польше независимость от «Газпрома»

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

Этот контракт просто закончится Петр Возняк, Петр Возняк, председатель правления PGNiG

«Сколько будет 2 + 2?» – «А мы покупаем или продаем?» Исторически этот анекдот не про председателя правления польской PGNiG. Но Петр Возняк сделал увесистую заявку на то, чтобы стать его героем. Вес заявки – 2 млн т: столько сжиженного газа ежегодно будет приобретать PGNiG у американской Venture Global LNG согласно контракту, который был подписан компаниями 16 октября. Обойдется Польше этот газ «почти на 30% дешевле, чем газ у «Газпрома», пообещал Возняк.

PGNiG – это, по сути, польская версия «Газпрома», такая же государственная компания со всеми вытекающими последствиями. Что в одной, что в другой решения принимаются далеко не всегда исходя из бизнес-логики. На фоне продолжительных (в том числе судебных) баталий между двумя компаниями найти альтернативу российскому газовому игу, да еще и с такой существенной скидкой, – Возняка сейчас в Польше должны на руках носить. А с противоположного берега Атлантики, откуда особо не дотянешься, – ну рукоплескать как минимум.

Вот только математика не берет в расчет политику.

Годовое потребление Польши в 2017 г. – 19,1 млрд куб. м газа (данные BP), из которых внутри страны добыто лишь 3,5 млрд куб. м. 70% разницы Польше обеспечивают поставки российского газа, читай – «Газпрома». Но в конце 2022 г. контракт на его поставку закончится, а переговоры о его продлении, по словам собеседников «Ведомостей», пока даже не начинались. Исходя из слов Возняка, можно предположить, что они и не начнутся. А зачем, если есть альтернатива в виде американского СПГ.