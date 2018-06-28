Польша готова заместить поставки «Газпрома» американским СПГ

Статья опубликована в № 4597 от 28.06.2018 под заголовком: Польша нашла газ на переговоры

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СПГ из США обойдется Польше значительно дороже, чем российский газ, подсчитала директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

Польская газовая компания PGNiG сообщила, что подписала соглашения об условиях поставок сжиженного природного газа (СПГ) с американскими Venture Global LNG и Sempra Energy. Обязывающие 20-летние контракты на покупку по 2 млн т СПГ в год у каждой из компаний планируется подписать позднее, начало поставок намечено на 2022 и 2023 гг.

Приобретение СПГ в США позволит не только продолжить диверсификацию импорта после 2022 г. (окончание контракта с «Газпромом». – «Ведомости»), но и развивать наши торговые компетенции и обеспечить присутствие PGNiG в качестве глобального игрока рынка СПГ, приводит польская компания слова своего гендиректора Петра Возняка.