МИД Польши: Варшава готова покупать газ у США, но по конкурентной цене

Варшава еще не приняла решение об импорте американского сжиженного природного газа (СПГ), заявил в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. «Мы еще не решили импортировать газ из США. Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера со сжиженным газом из США, это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов. Это был успешный проект, однако сейчас мы просто ожидаем условий <…> будущего контракта», – сказал он.

Условием импорта американского газа Ващиковский назвал ценовую конкурентоспособность. «Пока газ из США значительно дороже. Однако если они предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его», – отметил польский министр.

В ходе июльских переговоров президента США Дональда Трампа и Польши – Анджея Дуды, речь шла о возможности использовать польскую территорию в качестве хаба для перекачки американского СПГ в страны Европы.

В интервью «Коммерсанту» Ващиковский также подчеркнул, что пока Польша остается зависимой от российского газа и возможность закупать СПГ в Катаре или США как минимум снизит эту зависимость.

Польша поддерживает санкции США в отношении европейских компаний, которые будут способствовать строительству Nord Stream 2, поскольку считает его политическим проектом. Продлевать ли контракт на транзит российского газа в Германию по газопроводу Ямал – Европа, который истекает с 1 января 2020 г., Варшава до конца не определилась. «Может быть, да. Но только если Россия предложит куда более низкую цену, чем сегодня», – заявил Ващиковский.