Бизнес / ТЭК

Польская PGNiG обвинила «Газпром» в новых злоупотреблениях на европейском рынке

Она обжаловала закрытие антимонопольного дела против российской госкомпании
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Газпром» не понес заслуженного наказания за злоупотребление доминирующим положением и продолжает искусственно завышать цены на газ, утверждает польская госкомпания PGNiG. 15 октября она направила в Европейский суд апелляцию на решение Еврокомиссии прекратить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». Это было сделано в обход процессуальных норм ЕС и вопреки многочисленным свидетельствам нарушений со стороны российской компании, считают поляки. «Обязательства, наложенные [Еврокомиссией] на «Газпром», были неадекватны ущербу, причиненному компаниям Центральной и Восточной Европы в результате незаконной деятельности «Газпрома», – говорится в распространенном PGNiG сообщении.

«Еврокомиссия будет защищать свое решение в суде», – сообщил представитель Еврокомиссии. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике