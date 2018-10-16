Польская PGNiG обвинила «Газпром» в новых злоупотреблениях на европейском рынке

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Если не лишить «Газпром» контроля над экспортными газопроводами, он продолжит злоупотреблять своим положением на европейском рынке, считает Польша STEFAN SAUER / EPA

«Газпром» не понес заслуженного наказания за злоупотребление доминирующим положением и продолжает искусственно завышать цены на газ, утверждает польская госкомпания PGNiG. 15 октября она направила в Европейский суд апелляцию на решение Еврокомиссии прекратить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». Это было сделано в обход процессуальных норм ЕС и вопреки многочисленным свидетельствам нарушений со стороны российской компании, считают поляки. «Обязательства, наложенные [Еврокомиссией] на «Газпром», были неадекватны ущербу, причиненному компаниям Центральной и Восточной Европы в результате незаконной деятельности «Газпрома», – говорится в распространенном PGNiG сообщении.

«Еврокомиссия будет защищать свое решение в суде», – сообщил представитель Еврокомиссии. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.